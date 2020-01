Soldes Cdiscount : Ne loupez pas le PC Portable Gaming Lenovo Legion à 749€ au lieu de 999€ via 200€ ODR

Le gaming à prix très réduit

Des qualités dans tous les domaines

Cette promotion mise en ligne par Cdiscount prouve qu'il est possible de faire des économies en se procurant un appareil d'exception. Le site bordelais spécialisé dans la vente en ligne vous permet de régler la commande en quatre fois et de la recevoir gratuitement chez vous. Pour obtenir le remboursement de 200€, pensez à passer par l'offre de réduction détaillée dans ce document . Constituez le dossier avec les justificatifs demandés puis envoyez le tout avant le 18 février 2020 inclus. Les clients Cdiscount à volonté pourront même recevoir leur ordinateur sous un jour ouvré. N'hésitez pas à activer votre période d'essai gratuite Passons maintenant aux caractéristiques techniques du Lenovo Legion Y540. Il dispose d'un écran 15,6 pouces avec une définition Full HD et un taux de rafraîchissement à 144 Hz. Du côté de sa configuration, il est équipé d'un processeur Intel Core i5 (9ème génération) 9300H à 2.4 GHz, d'une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1660 / Intel UHD Graphics 630, de 8 Go de RAM et d'un SSD 256 Go couplé à un disque dur 1 To. Pour ce qui est de la batterie embarquée, elle peut tenir pendant 5 heures. Les performances sont vraiment au rendez-vous puisque vous pourrez faire tourner la plupart des jeux sans grande difficulté.En plus de sa puissance, ce PC portable signé Lenovo possède un design des plus sobres mais réussi. Il n'est pas trop lourd (environ 2,3 kg) ce qui vous permettra de le transporter partout. Il offre aussi une vaste gamme de ports et connecteurs pour un maximum d'ergonomie. Nous y retrouvons un USB-C, un Mini-DisplayPort, trois USB 3.1, un port HDMI, un connecteur mixte écouteurs/micro et une prise Ethernet. Bref, il s'agit d'un modèle fiable et conçu pour tenir sur la durée.Voilà un ordinateur portable gaming qui devrait convenir à tous les joueurs. En plus d'être plutôt abordable pour un tel exemplaire, il sait également se montrer élégant, performant et très ergonomique. C'est une excellente offre pour lancer ces soldes d'hiver 2020.