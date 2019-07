🔥 Soldes Cdiscount : promos sur les smartphones Xiaomi, Asus et Oppo

Des soldes toujours aussi discount

Découvrez nos 4 smartphones en réduction chez Cdiscount

Nous devons ces belles promotions au site bordelais Cdiscount . Comme toujours, ce dernier vous permet de payer vos commandes en quatre fois si vous le désirez. Une manière bien pratique pour maîtriser votre budget.La livraison est gratuite pour l'ensemble des produits que nous nous apprêtons à vous présenter. Si nous nous sommes engagés à dénicher les mobiles en réduction, nous n'avons pas mis la qualité de côté pour autant. Les plus grandes marques de ce marché très concurrentiel ont fait le déplacement pour cette sélection.Ainsi, vous trouverez des smartphones fabriqués par Xiaomi, Asus et Oppo. Ces soldes peuvent aller jusqu'à -89% selon le téléphone. Vous allez donc pouvoir vous équiper correctement sans sacrifier votre budget du mois. Dans les paragraphes qui vont suivre, nous allons décrire chaque modèle en revenant sur les caractéristiques principales comme sur les points forts.Débutons avec le. Il est composé d'un écran 6.3 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. Un processeur Qualcomm Snapdragon 660 est de la partie en plus de 4 Go de RAM et de 32 Go d'espace de stockage. Un double capteur photo 48 mégapixels + 5 mégapixels a été placé à l'arrière afin d'enregistrer des vidéos en full HD. Le capteur positionné en frontal pour les selfies atteint 13 mégapixels. La batterie 4000 mAh peut tenir pendant plus de deux jours pour une utilisation dite "classique" du mobile. Bénéficiant d'un rapport qualité / prix excellent, le Xiaomi Redmi Note 7 a tout pour plaire avec son autonomie impeccable et son écran bien calibré. Cerise sur le gâteau, une prise mini-jack 3,5 mm est bien présente.Continuons avec le. Notez que vous devrez d'abord payer 359€ pour obtenir une remise de 50€ via cette offre de réduction à compléter. Concernant les caractéristiques de cet exemplaire, il est équipé d'un écran 6.21 pouces d'une définition de 2248 x 1080 pixels. Le processeur est un Snapdragon 845 avec 8 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Le capteur photo 12 mégapixels situé à l'arrière du smartphone peut filmer en full HD. Le capteur à l'avant est un 20 mégapixels. Comme toujours, finissons avec la batterie 3000 mAh qui tiendra une journée et demi si vous ne forcez pas trop sur le jeu ou les vidéos. Avec son look transparent, le Mi 8 Pro arbore un design orignal mais aussi des performances au top. Les photos ne sont pas non plus en reste.Passons au. Nous retrouvons un écran FullView 5.99 pouces d'une définition de 2160 x 1080 pixels. Concernant ses composants, le smartphone embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 636 avec 3 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go. Pour ce qui est de la partie photo, un capteur 13 mégapixels a été intégré à l'arrière du téléphone afin de capturer des vidéos en 4K. En frontal, vous pourrez utiliser le capteur 8 mégapixels pour vos selfies. La batterie 5000 mAh met à votre disposition une autonomie d'environ deux journées complètes. Bref, cet Asus Zenfone Max Pro M1 délivre de bonnes performances, un écran de qualité, des finitions convaincantes et une autonomie très correcte.Enfin, terminons par. L'écran Amoled équipé affiche une diagonale de 6.28 pouces avec une définition de 2280 x 1080 pixels. Pour la partie processeur, c'est un Qualcomm Snapdragon 660 qui assure le service. Il est épaulé par 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Un double capteur photo 20 mégapixels + 16 mégapixels est présent à l'arrière. Vous pourrez donc enregistrer des vidéos en 4K. À l'avant, un capteur frontal 20 mégapixels est là pour les selfies. La batterie affiche une capacité de 3430 mAh pour une autonomie d'environ deux jours. Avec sa norme IP67, l'Oppo R15 Pro est résistant à la poussière et peut être immergé jusqu'à un mètre de profondeur. La robustesse fait donc partie de ses qualités, tout comme son ergonomie ou même sa charge très rapide.Notre sélection est maintenant terminée. N'hésitez pas à vous rendre dans notre rubrique consacrée aux bons plans pour découvrir les dernières promotions de ces soldes d'été.