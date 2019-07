🔥 Soldes Amazon : Souris sans fil Logitech MX M330 à 15,90€ au lieu de 39,99€

24€ de remise immédiate pour la Logitech MX M330

Compatible pour Windows, Mac, Chrome, OS et Linux

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesBénéficiez d'une remise immédiate de 24€ sur l'achat de la souris sans fil. Vendue en temps normal à 39,99€, la souris voit son prix passer à seulement 15,90€.En plus de cette promotion très intéressante, sachez que la souris sans fil est éligible à la livraison gratuite en point relais (valable jusqu'au 30 octobre 2019 inclus).La souris Logitech MX M330 (modèle Silent Plus et référence 222A375) est proposée dans un coloris noir.Compatible pour les systèmes d'exploitation comme Windows, Mac, Chrome, OS et Linux, l'accessoire dispose notamment d'un suivi optique, d'un clic silencieux, d'une mise en veille automatique, d'une interface USB 2.0 et d'un connecteur RF sans fil.Enfin, la Logitech MX M330 mesure 3,8 x 6,8 x 10,5 cm et pèse 90.7 grammes.