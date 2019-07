🔥 Soldes Amazon : SSD interne Crucial MX500 M.2 500 Go à 62,61€ au lieu 70€

Un composant "crucial" pour votre PC

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesPour garder un ordinateur à jour, il est important de changer régulièrement ses composants afin de lui offrir un boost au niveau de ses performances. C'est pour vous aider dans cette tâche qu'Amazon a mis en ligne la réduction qui va suivre au sujet du SSD confectionné par Crucial. Sachez que la livraison est gratuite si vous habitez en France métropolitaine. En cas de pépin, la garantie est valable pour une durée de trois ans. Vous êtes donc couvert si jamais il devait arriver malheur à votre périphérique fraîchement acheté.Avec ce2,5 pouces, vous offrirez à votre ordinateur un espace supplémentaire de 500 Go pour stocker toutes vos données. Vous pourrez ensuite y accéder rapidement grâce aux performances de haute volée de ce modèle. En effet, il affiche une vitesse de lecture séquentielle pouvant monter jusqu'à 560 Mo/s et une vitesse d'écriture séquentielle maximale de 510 Mo/s. De plus, la technologie 3D Nand réduira la consommation électrique du SSD en le rendant plus silencieux et moins sujet aux surchauffes. La fiabilité et la discrétion seront donc à l'ordre du jour.Précisons aussi que cet SSD interne est protégé contre les coupures de courant inattendues qui pourraient faire très mal à vos données. Ces dernières n'auront donc rien à craindre et le cryptage sur base matérielle AES 256-bit offrira une couche de protection supplémentaire. Enfin, l'installation de ce modèle dans votre ordinateur se fera avec aisance puisqu'un guide d'installation vous tiendra par la main pour bien effectuer chaque manipulation.Bref, leest un exemplaire de qualité à tous les niveaux et très abordable. Il convient pour tous les usages et affiche une grande robustesse. Si la version 500 Go ne vous convient pas, Amazon met à votre disposition la 250 Go et la 1 To. Vous pourrez donc améliorer drastiquement la vitesse de votre PC (portable ou non) sans vous ruiner.