🔥 Soldes Cdiscount : SSD Crucial BX500 960 Go à 99€ au lieu de 122,99€

Le BX500 de Crucial : un SSD interne à moins de 100 euros

Vitesse de 540 Mo/s

Avec ce SSD interne de 960 Go, vous bénéficiez de 30 euros de remise immédiate à l'occasion des soldes. Affiché à 129,99 euros, le prix de l'appareil passe à 99 euros. Vous pourrez ainsi conserver tout type de fichier numérique (films, photos, logiciels...) ou toutes les données importantes que vous souhaitez garder en sécurité. Pour vous le procurer, il est conseillé de bien consulter le détail des paiements, la garantie et le délai de livraison.C'est un SSD performant qui vous est donc proposé pour un tarif plutôt correct. Nous sommes donc en présence d'un modèle 2,5 pouces avec une interface SATA 6 Go/s. Vous pourrez booster votre PC avec le SSD Crucial BX500. Ce dernier affiche une vitesse de lecture de 540 Mo/s et 500 Mo/s en écriture.