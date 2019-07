🔥 Soldes Cdiscount : 25€ de réduction sur une sélection high-tech

Pour un été high-tech chez Cdiscount

Ainsi,propose des réductions de soldes sur tout les catalogues et va même jusqu'à -80% sur le prix de base des articles :Voici la liste des articlesqu'on a sélectionné aujourd'hui :Nous allons chez Cdiscount pour découvrir ces produits soldés. Entrons directement dans le vif du sujet puisqu'il faudra s'inscrire gratuitement pour bénéficier du code promo. En effet,. Ce dernier vous offre des privilèges comme la livraison gratuite sur vos achats, la presse en ligne illimitée et bien évidemment des remises pour toute la famille. Vous trouverez toutes les options d'abonnement à cette adresse . Ensuite, afin de décrocher les 25€ de réduction sur les articles de cette sélection, vous devrez entrer le code qui va suivre au moment de valider votre panier :. Notez également que ce code est valable partout, hors exceptions et marketplace, pour tout produit d'une valeur supérieure à 249€.Ainsi, quatre produits sont concernés par cette remise. Une console de jeu est de la partie, tout comme un téléviseur 4K, un ordinateur portable et un climatiseur. Une sélection assez variée en somme. Comme toujours avec Cdiscount, vous pourrez payer en quatre fois si vous le désirez. Maintenant que vous êtes au courant de toutes les prérogatives, vous allez pouvoir découvrir nos descriptifs des produits soldés.Tout d'abord, nous avons une. En plus de tout le nécessaire pour faire fonctionner la machine (dock, câble HDMI, adaptateur secteur...), ce pack embarque quelques bonus. Une copie physique du jeu Pokémon Let's Go: Pikachu est comprise tout comme un code d'une valeur de 35€ à dépenser sur le Nintendo eShop. Bref, le bundle parfait pour bien débuter avec la Switch.Continuons avec cette. Elle est donc compatible avec la définition ultra HD et HDR Plus. Elle comprend aussi la technologie d'amélioration du mouvement 1100 Picture Performance Index, le tout sur une dalle LED de 65", soit 164 cm. Trois ports HDMI répondent à l'appel. Ce modèle comprend aussi la fonctionnalité Ambilight 3 côtés. Enfin, vous pourrez regarder du contenu via des applications comme YouTube ou Netflix en connectant votre télé à internet en Wifi et LAN. Le prix de base de ce téléviseur est de 1199€, ce qui fait une réduction de plus de 50%.La fin approche avec cet. Il est équipé d'un écran 15,6 pouces avec une définition en full HD. Ce modèle embarque un processeur AMD Ryzen 5 2500U à 2 GHz, une carte graphique AMD Radeon RX Vega 8, 6 Go de RAM et disque dur 1 To épaulé par un SSD 128 Go. La batterie peut tenir pendant environ 5 heures et le tout fonctionne sous le système d'exploitation Windows 10 Édition Familiale 64 bits. Il ne s'agit pas d'une machine de guerre mais la configuration est excellente pour le prix et elle suffira pour faire tourner beaucoup de jeux moyennant quelques sacrifices. La garantie est valable pendant deux ans.Enfin, évoquons le. Vous aurez le choix entre trois vitesses de ventilation que vous pourrez paramétrer via une télécommande. Ce modèle peut osciller et embarque une minuterie 24 heures, un flux d'air maximum de 340 m³/h et une puissance de 12 000 BTU. Vous pourrez aussi programmer la déshumidification de 1,3 L/h. Deux pains de glace sont inclus et la garantie est valable pendant deux ans. De quoi se rafraîchir un peu pour pas si cher pour cet été qui s'annonce exceptionnellement caniculaire.Vous savez tout sur ces soldes qui ont actuellement lieu chez Cdiscount. Il ne vous reste plus qu'à en profiter avec qu'elles ne disparaissent.