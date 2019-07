Amazon Prime Day : comment bien se préparer à l'événement ?

Amazon Prime Day, qu'est-ce que c'est ?

Comment profiter des bons plans, ventes flash et promotions ?

Bien préparer son Prime Day !

Commencez par établir une liste de vos besoins et envies, pourquoi pas en les rangeant par ordre de nécessité ou par gamme de prix. En effet, mieux vaut profiter de -60% sur un téléviseur incurvé que sur de petits écouteurs. Si vous avez toute votre whislist en tête, vous serez plus réactif au moment où les offres qui vous concerne tomberont. Cette liste vous permettra également de ne rien oublier et de ne pas trop vous disperser pendant l'événement qui vite peut faire tourner des têtes.

Une fois cette liste établie, retrouvez les produits concernés et placez-les dans une liste d'envies directement dans votre compte Amazon.

Pour être vraiment sûr de ne pas rater les produits que vous convoitez le plus, Amazon a pensé à tout. Il vous suffit d'utiliser son assistant pour recevoir une notification qui vous informera du lancement des offres sur vos articles préférés. Le téléchargement de l'assistant Amazon se fait en tant que module complémentaire ou en application mobile. Pour vous souhaiter la bienvenue, l'assistant vous offre 10€ de remise sur un futur achat à 25€ ou plus.

Enregistrez la page Clubic dans votre barre de favoris. Nous serons à notre poste, vigilants et réactifs pour relayer les bons plans et vous informer des meilleures offres, des ventes flash, des inédits... Si le produit que vous souhaitiez vous est passé sous le nez, vous trouverez sûrement son meilleur remplaçant grâce à nos conseils et nos descriptions des différentes offres. Notre rubrique peut également vous faire découvrir des articles que vous ne connaissiez pas ou auxquels vous n'aviez simplement pas songé. Vous pourrez ainsi compléter vos achats et finir votre shopping en beauté !

Les autres avantages de l'essai Prime

Les ventes flash Amazon

La livraison gratuite et illimité

Amazon Prime Video

Amazon Twitch Prime

Amazon Music

Amazon Prime Reading

Pendant les soldes,fait exploser le thermomètre avec son Prime Day , organisé cette année les. Le groupe américain crée un véritable événement commercial avec ces deux jours de promotions incroyables, à tel point que pour être sûr de trouver les articles que vous convoitez, mieux vaut se préparer en amont.Cette quatrième édition dupromet d'être exceptionnelle. Se déroulant sur, Amazon a prévu pour l'occasion une ribambelle de bons plans et autres ventes flash en cascade, destinées à tous les membres Amazon Prime Profitez d'un mois d'essai gratuit àLe Prime Day s'ouvrira le lundi 15 juillet dès minuit pour se terminer avec la journée du mardi. Une chose est sûre, l'événement qui est le plus attendu de l'année chez les adeptes d'Amazon, risque de débuter très fort, et ce dès l'ouverture. Pour autant, toutes les offres n'apparaîtront pas d'un seul coup. Les remises seront en effet lancées au fur et à mesure de ces deux jours complets de promotions. Faites bien attention à ne pas trop attendre si vous tenez un produit qui vous plaît à portée de clic, le stock est limité et les ventes peuvent aller très vite.Tous les rayons seront concernés par les folles promotions., et même, il n'y aura pas de jaloux entre les différentes catégories. Un premier conseil que l'on peut vous donner est de vous rendre d'abord vers les produits high-tech qui sont habituellement assez chers et qui suscitent donc beaucoup d'intérêt lorsqu'il y a de telles réductions.Vous souhaitez vous aussi participer à ce festival de petits prix, c'est simple et... gratuit ! Et oui, bien qu'il faille être client Amazon Prime pour avoir accès à ces journées spéciales, le géant du commerce en ligne offre un mois d'essai au service et sans aucune contrepartie.Vous pouvez donc vous abonner dès maintenant sur Amazon pour profiter du Prime Day le moment venu. Il faudra simplement penser à supprimer votre abonnement avant que cela ne devienne payant si vous ne souhaitez pas rester client Prime toute l'année.Si, une fois abonné, vous désirez rester dans le cercle VIP d'Amazon, l'abonnement coûte 5,99€ par mois ou 49€/an. Le service permet de profiter des livraisons gratuites et rapides en illimité, mais garantit aussi l'accès aux multiples services premium d'Amazon.Profitez d'un mois d'essai gratuit àVous l'aurez compris, le Prime Day c'est un peu l'équivalent du Black Friday mais revisité à la sauce Amazon. Ce sont quelques heures de très grosses promotions, que l'on ne retrouve pas le reste de l'année, et avec un stock d'articles très serré.Pensez au jour d'ouverture des soldes dans les grands magasins : des supers remises sur de beaux produits, des ventes flash et la cohue qui va avec, mais version Internet ! Le site engrange en effet beaucoup de trafic sur cette période. Alors, pour ne pas voir le produit de vos rêves vous passer sous le nez, la bonne idée c'est de préparer ses achats à l'avance. Pour un shopping rondement mené, le maître mot est : s'organiser. Pour cela, on vous a préparé des petits conseils à suivre, étape par étape. C'est parti !Profitez d'un mois d'essai gratuit àEn cette période de Prime Day, le principal avantage de s'abonner au service Prime est évidemment de pouvoir profiter de cet événement. Mais les avantages Prime ne s'arrêtent pas là, bien au contraire !Avec votre abonnement Prime, vous avez droit à unavant le démarrage officiel de multiples ventes flash. 30 minutes d'avance qui vous permettront de ne raterez plus aucune promotion phare que ce soit sur la high-tech, les jeux vidéo, la mode, l'électroménager.En tant qu'abonné Prime, vous pourrez également profiter de. Pensez cependant à bien consulter les informations de livraison car le délai dépend de votre zone géographique et du produit que vous achetez.Grace à, vous pourrez aussi regarder des films, des séries ou des spectacles parmi une large sélection. Revoir des classiques comme E.T, regarder Shrek en famille, se cultiver devant un superbe documentaire sur Einstein ou se détendre devant le dernier One man show de Jérôme Commandeur... il y a vraiment du choix.Les gamers ne sont pas en reste avec un accès à Twitch Prime, la plateforme sociale de jeux vidéo qui propose de regarder en streaming une multitude de live gaming. L'accès à Twitch via Amazon Prime vous octroie un abonnement gratuit à une chaîne de votre choix, mais également des cadeaux sur des dizaines de jeux.Côté musique aussi, vous ne serez pas déçus :vous ouvre les portes de sa banque de données de plus de 2 millions de titres, en ligne ou à télécharger. Autant dire que les mélomanes ont de quoi trouver leur bonheur.Enfinvous ouvre les portes d'un gigantesque catalogue des livres régulièrement mis à jour. Romans, livres d'actualités, polars ou livres pour enfants, vous trouverez toujours un bon livre pour vous.Profitez d'un mois d'essai gratuit àSi vous ne souhaitez pas profiter du service au-delà, n'oubliez pas de vous désabonner, sans quoi vous serez prélevé le mois suivant de 49,99€ pour un abonnement d'un an. Pour ne pas tenter le diable, demandez de recevoir une notification trois jours avant la fin du premier mois comme le propose Amazon sur sa page Prime.Dernier petit conseil pour profiter pleinement du Prime Day d'Amazon et sauter sur les offres au meilleur prix :. Chez Clubic, personne ne vous en voudra d'avoir perdu des yeux une minute le feu d'artifice de la Fête Nationale si vous avez réussi à acheter un produit de rêve à moitié prix !