🔥 Soldes : Top 3 des trottinettes électriques en promotion

Les trottinettes à l'honneur pour les soldes Amazon et Cdiscount

Trois trottinettes à prix cassés sur Internet

Face aux rues de plus en plus engorgées, rien de plus efficace qu'unepour se déplacer. Silencieuse,, elle a tout pour plaire. Son succès n'est d'ailleurs plus à faire, les services de location de trottinettes électrique explosant dans les grandes villes.En période de fortes chaleurs, ce moyen de locomotion prend d'ailleurs tout son sens.lui permettent de parcourir de grandes distances bien plus vite qu'à pied et avec beaucoup moins d'efforts.Mais la trottinette a un inconvénient majeur : elle coûte relativement cher. Enfin du moins hors des périodes de soldes. Car c'est actuellement un vrai massacre des prix auquel nous assistons chez Amazon et Cdiscount . C'est pourquoi nous avons tenu à concevoir cette: pour vous permettre de trouver le véhicule de vos rêves sans exploser votre budget. Suivez le guide !On commence notre sélection avec un modèle pour le moins célèbre : la. Elle s'affiche àau lieu de 399€ chez Cdiscount. Pour ce prix, vous aurez le top du milieu de gamme. La belle affiche une vitesse maximale de 25 km/h. Certifiée IP54, elle peut résister aux éclaboussures et à la poussière. La sécurité est son point fort avec un système de double freinage avec E-ABS et frein à disque. Bien entendu, elle est pliable en quelques secondes afin de faciliter son rangement.Mais là où la trottinette de Xiaomi impressionne, c'est avec son autonomie. Elle peut en effet parcourir jusqu'à 30 km avec une seule charge, un exploit dont peu de concurrentes peuvent se targuer. Cerise sur le gâteau, une application connectée permet de voir vos données de déplacement. En bref, c'est la crème des trottinettes électriques !Seconde trottinette de cette sélection, la Ninebot Segway ES1. Conçue par la marque à l'origine des gyro-roues, elle a tout d'une grande. Son moteur de 500W est capable de la propulser à 25 km/h alors que sa batterie de 5200 mAh vous offrira jusqu'à 25 km d'autonomie.Tout comme son homologue chinoise, la ES1 est compatible avec une application mobile qui permet de visualiser les données de parcours. La batterie est logée dans un compartiment certifié IP67, ce qui garantit sa durabilité même dans les conditions les plus difficiles. C'est une excellente affaire qui passe à 197€ pour les soldes au lieu de 269€.On continue maintenant avec une trot' qui nous vient de chez Amazon, la. Elle bénéficie d'un coupon de réduction à cocher sur la page produit pour bénéficier de 10€ de remise et passer le prix final àau lieu de 299€.Cette petite trottinette en aluminium est un vrai poids plume puisqu'elle ne fait que 8 kg grâce à son cadre en aluminium. Son moteur de 250W brushless la propulse jusqu'à 23 km/h. La batterie de 5000 mAh lui assure une autonomie jusqu'à 12 km. En cas de besoin, elle peut se plier en trois secondes à peine. Elle bénéficie aussi d'un double système de freinage afin de renforcer la sécurité. C'est donc une excellente concurrente pour la trottinette de Xiaomi !Avec cette avalanche de prix, vous aurez de quoi choisir en toute sérénité et aurez la garantie de réaliser un maximum d'économies. N'hésitez pas à partager cet article s'il vous a plu !