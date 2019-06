🔥 Soldes 2019 : PC portable Lenovo Ideapad à 349€ au lieu de 399€

L'ideapad, un rapport qualité / prix idéal

Plus de caractéristiques

Retrouvez tous les bons plans Darty pour lesL'Ideapad de Lenovo allie les qualités d'un PC ultra portable avec son écran de 14 pouces et les performances qu'on peut attendre d'un bon ordinateur de cette gamme. Avec cette réduction de 50 euros soit 12% de remise, on est sur une affaire qui vaut le coût. Le PC embarque un processeur AMD A9-9425 pour une RAM de 4 Go et une mémoire en SSD de 128 Go. On retrouve Windows 10 S comme système d'exploitation.L'écran LED est de 14 pouces pour une résolution HD de 1366 x 768 pixels au maximum. La carte graphique de ce Lenovo Ideapad est une AMD Radeon R5. Les couleurs promettent ainsi d'avoir de beaux contrastes. On est également bien servi du côté de la connectique avec le Wi-Fi 1X1 AC, un bluetooth 4.1, deux USB 3.0 plus un USB de type C, un HDMI, mais aussi un lecteur de carte mémoire 4-en-1. L'appareil a sa propre webcam HD intégrée. Le format de 14 pouces et son poids de 1,6 kg en font un ordinateur facile à transporter et à la fois confortable pour naviguer un long moment.La livraison est offerte à partir de 20 euros sur le site de Darty et le retrait en magasin est gratuit. Vous avez deux semaines pour changer d'avis si le PC ne convient pas. L'ordinateur est garanti deux ans.Un bon plan en appelle un autre ! En plus de la promotion sur l'Ideapad Lenovo, vous pouvez bénéficier de 20 euros de réduction sur l'achat du d'Office 365 personnel qui est habituellement facturé 69 euros. Profitez-en sur le site de Darty.