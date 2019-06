🔥 Soldes : Apple, Asus & Lenovo, notre sélection d'ordinateurs portables à prix cassé

L'informatique dans toute sa splendeur

Apple, Asus et Lenovo : 4 ordinateurs portables en solde !

En cette nouvelle journée consacrée aux soldes d'été 2019, les différents sites e-commerçants continuent de baisser leurs prix sur presque toutes leurs gammes de produits. C'est bien simple, il y en a pour tous les goûts et les férus de high-tech sont plus que jamais à l'honneur. Dans cette sélection, vous pourrez vous procurer des ordinateurs qui viennent de plusieurs enseignes comme la Fnac, Darty et Cdiscount. Vous trouverez toutes les modalités de paiement et de livraison sur la page de chaque produit.Ainsi, vous nous avons détaillée dans la liste ci-dessous les meilleurs ordinateurs portables actuellement soldés. En plus des laptops classiques, des Ultrabooks sont aussi de la partie. Des marques comme Asus, Apple ou encore Lenovo ont répondu à l'appel. Il est important de choisir le modèle qui vous conviendra selon les tâches que vous accomplissez avec votre appareil (bureautique, navigation internet, montage, jeux vidéo...). Les prix varieront selon vos besoins mais dans tous les cas, vous aurez un ordinateur exceptionnel entre vos mains.Pour commencer, parlons du. Ce modèle embarque un écran LED 14 pouces avec une résolution en 1366 x 768 pixels. Le processeur équipé est un AMD A9-9425 et ce dernier est accompagné par une carte graphique AMD Radeon R5, 4 Go de RAM et par un SSD 128 Go. Windows 10 est bien évidemment de la partie, tout comme un port USB Type-C, deux USB 3.0, une prise HDMI et un lecteur multi-cartes 4-en-1.Place à ce. C'est une configuration solide qui se présente à vous avec un écran full HD 15,6 pouces, un processeur Intel Core i5 à 2.3 GHz, la carte graphique NVIDIA GeForce 1050 Ti / Intel UHD Graphics 630, 8 Go de RAM et un disque dur 1 To couplé à un SSD 128 Go. Même si vous devrez ajouter quelques euros supplémentaires pour un système d'exploitation, il s'agit d'un exemplaire vraiment pensé pour les joueurs.C'est au tour ded'entrer en piste. Lui aussi parviendra à répondre à toutes vos attentes grâce à ses performances de haute volée. Nous ouvrons le bal avec le processeur Intel Core i7-8565U suivi par la carte graphique Intel UHD Graphics 620. De plus, vous pourrez profiter de 8 Go de RAM, d'un SSD 256 Go et d'une webcam HD intégrée. Grâce à sa légèreté, il est parfait pour des utilisateurs qui voyagent beaucoup.Enfin voici le. Grâce à cette grosse promotion, vous aurez droit à un Mac de qualité avec son écran 12 pouces de toute beauté, son processeur Intel Core i5 et 8 Go de RAM. Une carte graphique Intel UHD Graphics 615 est aussi embarquée, tout comme un SSD de 512 Go et une webcam avec une résolution 480p. Avec un tel engin, vous serez bien équipé pour tous les challenges que vous rencontrerez.Bref, il y a du choix pour toutes les nécessités et tous les budgets. Si vous voulez une bécane taillée pour le gaming, alors lesera à même de combler toutes vos envies. Lelui sera parfait pour réaliser des tâches qui demandent pas mal de ressources comme du montage vidéo par exemple. Les amateurs d'iOS ne devraient pas être dépaysés non plus. Leest plutôt adressé à celles et ceux qui veulent faire un maximum d'économies sans pour autant sacrifier la qualité. Enfin, si vous vous déplacez souvent et que vous ne pouvez pas prendre le risque de vous encombrer, leest fait pour vous.Il ne vous reste plus qu'à choisir !