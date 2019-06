🔥 Soldes 2019 : Xiaomi Aspirateur ROBOROCK S50 à 339,99€ au lieu de 399,99€

Un prix abordable pour un vrai gain de temps

L'efficacité et la technologie

Retrouvez tous les bons plans Cdiscount pour lesUn aspirateur robot c'est vraiment l'idéal quand on a pas beaucoup de temps ou simplement quand le ménage n'est pas notre première passion. Le Roborock S50 deuxième génération coche toutes les cases du bon aspirateur et se montre sous un jour encore plus abordable en ce premier mercredi de soldes. La réduction vous fait économiserpour un appareil qui était déjà un des meilleurs rapports qualité / prix du marché. Le paiement en 4 fois est à moins de 8 euros, ce qui reste donc tout à fait correcte et peut vous permettre de continuer à vous faire plaisir pendant les soldes cette année.Le Xiaomi Roborock S50 est la seconde version, revue et améliorée, du robot-aspi. Ses fonctionnalités permettent à présent de procéder à unde vos sols pendantsans pause. C'est l'ajout d'un tissu bien pensé appelé "" - car la technologie se rapprocherait du fonctionnement des plantes - qui distingue cette nouvelle version de la première. Le robot nettoyant garde par ailleurs toutes ses capacités initiales d'aspiration qui lui ont valu son succès. Il fonctionne grâce à des capteurs qui lui permettent deles pièces de votre maison pour les nettoyer à fond et sans se retrouver bloqué. L'intérêt étant de le faire travailler pendant votre absence et de retrouver un foyer propre sans effort. L'appareil fonctionne enavec une application mobile. Sa couleur blanche et son design rond en font un appareil sobre et élégant. C'est donc un bon classique revisité, qui se trouve en ce moment au meilleur prix chez Cdiscount.Ne perdez plus une seconde sur votre temps de repos grâce à ce robot performant et à petit prix.