🔥 Soldes 2019 : Maxtor M3 Disque dur externe HDD 1 To à 39,99€ au lieu de 45,99€

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour les1 To pour seulement 39.99€, c'est le nouveau tarif de ce disque dur externe Maxtor M3 en ce début de période de soldes. Ce modèle de 2,5 pouces équipé d'une interface USB 3.0 est certainement l'un des meilleurs rapport qualité/prix du marché, comme vous pourrez le constater en parcourant notre comparatif 2019 des meilleurs disques durs externe Cette entrée de gamme très convaincante vous permettra de stocker tout type de fichiers, même les plus volumineux, tout en profitant d'une vitesse de transfert rapide (plus de 130 Mo/s en lecture comme en écriture) même sur les fichiers de moyennes tailles ainsi que sur les plus volumineux.Garantie pour une période de trois ans, le Maxtor M3 est un disque dur externe costaud qui bénéficie d'un joli design, le tout dans un format largement contenu. Livré avec une suite de logiciels nommée Drive Manager bien utile au quotidien qui comprend des outils comme AutoBackup, Secret Zone ou Secure Drive, le Maxtor M3 vous permettra de facilement instaurer des sauvegardes automatiques, de gérer vos contenus, verrouiller vos fichiers et autres dossiers par mot de passe, ou encore d'analyser et diagnostiquer votre disque dur en cas de problème.À 39.99 € le teraoctet pour un produit d'une telle qualité, il va être difficile de se priver !