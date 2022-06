Le Xiaomi Redmi Note 11 profite d'une belle remise aujourd'hui

Lancé en février dernier, le téléphone de la marque chinoise s'adresse à un large public grâce à sa dimension abordable, autant sur le plan tarifaire que sur la prise en main à proprement parler. La première chose qui frappe avec ce Redmi Note 11, c'est son écran AMOLED pourvu d'une diagonale de 6,43 pouces et d'une définition de 2400 x 1080 pixels. Le taux de rafraîchissement à 90 Hz vient garantir une fluidité appréciable sur tous vos contenus. Pour ce qui est des performances, un processeur Snapdragon 680 est de la partie avec 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Ce n'est bien évidemment pas le smartphone le plus puissant mais il saura tenir son rang sur les tâches "classiques" (naviguer sur le web, lancer plusieurs applications…).