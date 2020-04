La trottinette Xiaomi M365 Pro encore moins chère avec ce code promo Rakuten

Rakuten : la Xiaomi M365 Pro en promotion

Ses principales caractéristiques

Vous avez exactement jusqu'à ce soir 23h59 pour acheter en promotion la Xiaomi M365 Pro chez Rakuten, via le vendeur français Boulanger.La trottinette électrique du constructeur chinois est au prix de 419 euros au lieu de 499 euros ; soit 30 euros de remise immédiate et 30 euros de réduction supplémentaire grâce au code RAKUTEN30. Ce coupon est à saisir lors de l'étape du panier avant le paiement en ligne.De plus, les membres du ClubR bénéficieront de 20,45 euros en SuperPoints qui pourront être utilisés pendant leurs prochaines commandes.Enfin, la livraison à domicile est gratuite pour tout achat de la trottinette.Idéale pour circuler en ville ou pour se rendre à son travail, la Xiaomi M365 Pro est équipée d'une batterie 12800 mAh qui lui permet de bénéficier d'une autonomie maximale de 45 kilomètres (pour un temps de charge de 8 à 9 heures).D'un poids de 14,2 kilos, elle est équipée de phares ultra-lumineux à l'avant et feux arrière rouges et de pneus en caoutchouc gonflable de 8,5 pouces.Supportant une charge maximale de 100 kilos, la trottinette dispose d'une vitesse maximale de 25 km/h (mode sport), de 20 km/h (mode standard) et de 15 km/h (mode éco).Vous souhaitez en savoir plus sur la trottinette ? Découvrez notre article consacré au test de la M365 Pro