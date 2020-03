Abonnez-vous 3 mois au PlayStation Plus pour moins de 25€

Playstation Plus : de quoi vous occuper pendant le confinement

Toujours plus de bonus

Tout d'abord, précisons quelques modalités autour de cette offre accessible via le programme « Acheter sur Google ». L'article en question est vendu mais aussi expédié par Boulanger. La carte d'abonnement vous sera délivrée sans frais supplémentaires. C'est tout ce que vous deviez savoir, place aux avantages offerts par le PlayStation Plus.Le service premium de PlayStation est idéal pour occuper vos journées sur PS4. Une fois l'abonnement activé, vous pourrez jouer en multijoueur à tous les jeux que vous possédez sur la dernière console en date de Sony. À vous les parties endiablées suret bien plus encore. Le jeu en ligne est une composante essentielle de certains titres et grâce au PlayStation Plus, vous décuplerez la durée de vie de vos jeux favoris. Vous aurez de quoi vous occuper pendant des dizaines (voire centaines) d'heures.Mais le PlayStation Plus va plus loin. Chaque mois, vous aurez accès à plusieurs jeux gratuits qu'il vous suffira de télécharger sur le PlayStation Store. Par exemple, pour le mois d'avril,etseront offerts. Aussi, la boutique en ligne de Sony dispose de nombreuses promotions uniquement réservées aux abonnés. Elles concernent bien évidemment les jeux vidéo mais les films et séries peuvent parfois être concernés. Enfin, vous pourrez même stocker vos sauvegardes sur le Cloud pour ne jamais les perdre.Bref, avoir une PS4 sans PlayStation Plus revient à se passer d'une ribambelle de fonctionnalités essentielles. Si jamais l'offre de 3 mois ne vous convient pas, sachez que vous pouvez aussi souscrire à une abonnement mensuel ou annuel. Quoi qu'il en soit, vous serez gagnant !