Final Fantasy VII Remake : l'édition Deluxe est disponible en précommande chez Amazon

Réservez votre exemplaire de la version Deluxe avant tout le monde

Jouez à FF VII Remake le jour de sa sortie grace à Amazon Prime

L'attente est longue pour tous les fans dequi n'ont qu'une hâte : découvrir enfin l'édition Deluxe de. Afin de vous éviter de patienter de longues minutes dans les magasins le jour J avec, de surcroît, le risque de de voir le dernier exemplaire vous passer sous le nez, la Team Clubic des Bons Plans a pris les devants et a cherché pour vous un lieu de pré-commande des plus fiables.C'est donc chez Amazon, le géant américain du commerce en ligne, que nous avons dégoté le jeu, et dans sa version Deluxe s'il vous plaît ! Cette édition contient - en plus du jeu sur PS4 - : l'artbook relié, la mini bande originale, le boîtier Steelbook Séphiroth et enfin le contenu téléchargeable Matéria d'invocation Pampa.En passant aujourd'hui votre commande sur Amazon, unversion Deluxe sera mis de côté et vous sera expédié à la date de sa sortie, le 10 avril prochain. Pour recevoir votre jeu le jour-même, vous pouvez utiliser Amazon Prime. Les services proposés par cet abonnement comprennent en effet l'accès sans frais supplémentaires aux livraisons accélérées. Ainsi, nul besoin d'attendre une journée de plus pour retrouver Cloud Strife et tout l'incroyable univers de Final Fantasy VII ! Si vous ne disposez pas de Prime, vous pouvez toujours tester l'essai gratuit pour cette occasion.Notez que si le prix du jeu - actuellement affiché à 89,99 € - venait à baisser pendant le reste de la période de pré-commande, votre facture se mettra à jour et vous paierez le prix le plus bas qui aura été pratiqué durant cette période.