🔥 Bon Plan Amazon : le jeu Metro Exodus PS4 à 49,99€

Une épopée magistrale à travers une Russie dévastée

Un FPS narratif d'une quinzaine d'heures

Après que la guerre nucléaire ait forcé les quelques survivants moscovites à se réfugier et à vivre dans les tunnels du métro pendant des années, Artyom reprend espoir et entreprend un long voyage à travers la Russie pour trouver d'autres survivants.Metro Exodus se distingue de ses prédécesseurs par un monde beaucoup plus ouvert, offrant des paysages beaucoup plus diversifiés que dans les précédents opus. N'hésitez pas à lire notre test complet du jeu disponible sur ce lien Plus ouvert, Metro Exodus est aussi plus dense. Le voyage d'Artyom et de ses camarades s'étale en effet sur une année entière, et vous fera vivre de nombreuses péripéties avant de livrer son dénouement.Comptez entre 15 à 20 heures pour boucler l'aventure dans sa difficulté standard. Autant dire que pour 49€, on a rarement vu un voyage en Russie si abordable !