Nintendo Switch Lite : 20€ de réduction avec ce nouveau code promo

Un prix tout aussi Lite

Voyagez vers d'autres mondes

C'est via le programme « Acheter sur Google » que vous pourrez obtenir cette belle console. Pour la vente et l'expédition, c'est Auchan qui prendra la relève. Comptez au minimum 4€ de frais de port (inclus dans le tarif mentionné précédemment) et vous pourrez retourner la machine gratuitement sous 14 jours. Pour obtenir cet article au tarif le plus bas, n'oubliez pas d'utiliser le code qui va suivre au moment d'entrer toutes vos coordonnées. Il vous permettra d'appliquer une remise de 20€ :Voici la fameuse Nintendo Switch Lite avec sa belle robe grise. La promotion est également valable pour le modèle jaune. Rappelons que cette version de la console du constructeur japonais est uniquement dédiée au jeu nomade. En effet, elle ne fonctionne par sur un téléviseur (contrairement à la Switch de base) et ne possède pas de Joy-Con détachables ou encore de vibrations HD. Par contre, la Nintendo Switch Lite est plus légère, plus facilement transportable et surtout bien moins chère.En ces temps troublés, vous pourrez vous évader du quotidien grâce à cette Switch Lite. Hélas, le pack n'embarque pas le moindre jeu mais plusieurs titres exceptionnels sont disponibles à l'achat. Nous vous conseillons par exempleou encore. Vous serez également prêt pour accueillircomme il se doit. Ce dernier sortira le 20 mars.Bref, la Nintendo Switch Lite sera votre meilleure amie en ce moment. La console possède de très bons jeux dans son catalogue et il y a des dizaines d'éléments gratuits (free-to-play, démos...) à télécharger immédiatement sur la boutique en ligne accessible depuis le menu de la Switch. Bref, foncez !