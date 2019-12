Luigi's Mansion 3 à moitié prix en achetant ce pack console Nintendo Switch Lite chez Cdiscount

Luigi's Mansion 3 à tout petit prix avec la Switch Lite

Un nouveau jeu sur une nouvelle console

Faisons le point sur cette offre si alléchante. On a affaire à un pack incluant la console portable Nintendo Switch Lite dans son coloris turquoise ainsi que le jeu Luigi's Mansion 3. Le prix affiché de ce bundle est de 249,99 euros, soit 200 euros pour la Switch Lite et 50 euros pour le titre. Mais avec l'application du code MOINS25E, vous bénéficiez d'une réduction de 25 euros sur ce joli bundle, qui revient ainsi à 224,99 euros. Bref, c'est comme si vous payiez Luigi's Mansion 3 à moitié prix. Une excellente opportunité et un beau cadeau de Noël en perspective, sachant que Cdiscount garantit la livraison avant le 24 décembre.Si cette offre nous semble si intéressante, c'est car il y a très peu de promotion sur les produits Switch (et Nintendo en général). D'autant plus que la Nintendo Switch Lite est sortie récemment, tout comme Luigi's Mansion 3. Voir un tel pack à ce prix quelques semaines après leur disponibilité n'est pas commun.Si vous hésitez encore à vous laisser convaincre, allez donc jeter un œil sur nos test. Pour nous, la Switch Lite est tout simplement la meilleure console portable disponible sur le marché actuellement. Quant à Luigi's Mansion 3, sa note de 5/5 parle d'elle même pour exprimer toutes ses qualités : il s'agit tout simplement de l'un des jeux les plus incroyables du catalogue Switch.