La console Nintendo Switch avec une housse Zelda à 274,99€ chez Cdiscount

Un pack Nintendo Switch à prix réduit

Une console hybride pour jouer partout

Cdiscount vient de lancer une offre pour acquérir un pack contenant le Nintendo Switch avec Joy-Con gris ainsi qu'une housse de protection Zelda pour transporter la console en mode portable au prix de 299,99 euros. Il s'agit normalement du tarif pour la Switch seule, sans aucun accessoire. Et ce n'est pas fini puisque vous pouvez encore faire baisser le prix avec le code MOINS25E. Le bundle passe alors à seulement 274,99 euros. Il s'agit d'un produit Cdiscount à volonté et le site vous promet une livraison avant Noël. Selon la formule sélectionnée, il est même possible de recevoir l'appareil en deux jours. Enfin, vous avez la possibilité de payer en quater versements.L'intérêt de la Nintendo Switch est qu'elle permet de jouer dans quasiment n'importe quelle situation. Vous avez le mode portable pour en profiter en mobilité, dans les transports par exemple, la console dans les mains. D'où l'intérêt de la housse Zelda inclue dans ce pack. Vous pouvez aussi utiliser le pied situé au dos pour poser la Switch sur une table ou toute surface plane et jouer confortablement. Et enfin, quand vous être tranquillement chez vous dans votre salon, il suffit de l'insérer dans son dock pour continuer ses parties sur le téléviseur.L'un des autres atouts de la console est son catalogue unique composé notamment des exclusivités Nintendo : Mario, Zelda, Smash Bros., Pokémon... Découvrez d'ailleurs notre sélection des meilleurs jeux pour la Nintendo Switch dans ce dossier