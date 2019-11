La console à succès Nintendo Switch avec Joy‑Con neon bleu et rouge à 249€ sur Ebay

Nintendo toujours à fond pour les promos

La meilleure console du marché !

Vous l'avez sans doute déjà deviné mais nous sommes bien chez eBay pour cette bonne affaire. La livraison est gratuite pour cet article et il est possible de le renvoyer sous 14 jours s'il ne vous convient pas. Il est important de préciser que les frais de retour seront à votre charge. Comptez entre 1 et 2 semaines pour recevoir le produit à votre domicile. À présent, détaillons le contenu de ce pack actuellement en promotion.Ce bundle comprend une console Nintendo Switch accompagnée de ses manettes Joy-Con Neon. Rappelons que la console peut être branchée sur un téléviseur via la station et le câble HDMI compris dans la boîte. Vous pourrez aussi jouer n'importe où puisque presque tout le catalogue est jouable en mode portable. Malheureusement, aucun jeu ne fait partie de cette offre mais il est possible d'en télécharger plusieurs gratuitement dès la réception de votre Switch. Pour cela, vous devrez vous rendre sur l'eShop depuis le menu de la console pour obtenir des démos et autres free-to-play (un abonnement au Nintendo Switch Online est parfois requis).En attendant la PlayStation 5 et la Xbox Scarlett l'année prochaine, la Nintendo Switch a largement de quoi vous divertir. En cette fin d'année, des hits exceptionnels sont arrivés comme Luigi's Mansion 3 et Pokémon Épée / Bouclier (15 novembre). De plus, des dizaines d'exclusivités occuperont vos tristes journées hivernales. Nous pensons bien évidemment à The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Maker 2, Splatoon 2 et bien plus encore. Pensez à consulter notre sélection des meilleurs jeux disponibles sur Switch pour bien choisir.L'offre proposée par eBay est très intéressante puisque vous aurez du mal à dénicher une Switch moins chère ailleurs. Il s'agira d'un cadeau très demandé à noël, alors prenez de l'avance en faisant des économies au passage. Le Black Friday pourra aussi vous satisfaire lorsqu'il débutera le 29 novembre prochain.