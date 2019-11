Console Nintendo Switch Lite Édition Pokemon Zacian & Zamazenta à 198,79€ chez Amazon

Un petit bijou

Lite et fière de l'être

La console en question sortira dès ce vendredi 8 novembre. Amazon vous permettra de profiter de la livraison à domicile gratuitement. Les abonnés au service Amazon Prime recevront leur article sous un jour ouvré. Pour y souscrire, vous pouvez activer l'essai gratuit de 30 jours ou bien débourser 49€ pour une année complète. La garantie de la machine est valable pendant deux ans. Le site américain propose aussi une assurance contre les pannes valable sur deux ans contre 27,99€ supplémentaires. Nous avons fait le tour des modalités et il est temps de passer au contenu de ce pack.Il embarque une Nintendo Switch Lite Édition Zacian & Zamazenta. La console arbore un revêtement gris avec des boutons bleus et rouge (ou rose peut-être...). Au dos de la machine, des dessins qui représentent les deux Pokémon légendaires des versions Épée et Bouclier sont de la partie. Il est très important de préciser que le jeu n'est pas compris dans ce pack. Malheureusement, aucun titre ne figure dans le bundle en question. N'hésitez pas à consulter notre top 10 des meilleurs jeux de la Switch Rappelons au passage que la Nintendo Switch Lite est uniquement dédiée au jeu portable. En effet, vous ne pourrez pas relier la console à votre téléviseur. Ce modèle est également plus petit et donc plus facile à prendre en main. L'autonomie est aussi plus conséquente (environ 6 heures) que celle du modèle de base. Vous n'aurez aucun souci à la mettre dans un sac pour jouer durant vos déplacements. La plupart des jeux du catalogue sont parfaitement compatibles avec cet exemplaire. Pour tout savoir à ce sujet, nous vous renvoyons vers notre test détaillé Ce pack est destiné aux fans de Pokémon comme aux personnes qui ne posséderaient pas encore la console. Cette version possède un design très réussi, qui plaira aux jeunes joueurs comme aux plus âgés. Si cette édition vous intéresse, nous conseillons vraiment de l'acheter dès maintenant car les stocks sont extrêmement limités.