Idée cadeau de noël : belle promotion sur le Nintendo Labo à moins de 35€

Loin d'être un jeu en carton

Une nouvelle manière de jouer

C'est toujours Amazon qui régale la galerie avec cette bonne affaire. La livraison à domicile est offerte si vous résidez en France métropolitaine. Encore mieux, les abonnés au service premium du site américain recevront leur article chez eux sous un jour ouvré. Un essai gratuit de 30 jours est activable sur chaque compte (s'il n'a pas été utilisé dernièrement). Sinon, vous devrez débourser 49€ pour un abonnement d'un an. Voilà pour les modalités, passons maintenant au concept de ce fameux Nintendo Labo.Le pack comprend 28 planches en carton, des autocollants, des ficelles et autres accessoires qui vous permettront de fabriquer un objet. Le Multi-Kit peut prendre la forme d'une voiture téléguidée, d'une canne à pêche, d'une maison, d'une moto ou encore d'un piano. Une fois la construction terminée, vous pouvez l'utiliser pour interagir avec le jeu compris dans ce bundle. En effet, les manettes Joy-Con viennent s'attacher sur l'objet que vous aurez assemblé grâce aux matériaux présents dans la boîte.Ce concept ludique poussera les joueurs jeunes ou plus âgés à se servir de leurs mains. La plupart des constructions sont simples à réaliser puisqu'une notice explique tout avec précision. Vous trouverez même des tutoriels sur internet si nécessaire. Il s'agit d'une nouvelle façon de penser le jeu vidéo et Nintendo aime s'illustrer dans ce domaine. Ainsi, si vous cherchiez un jeu qui sort des sentiers battus, vous venez de le trouver.Avec ce pack Nintendo Labo Multi-Kit, vous êtes sûr de faire plaisir à votre enfant pour noël. De plus, le prix est vraiment raisonnable pour un tel cadeau. N'hésitez pas à vous emparer de cette réduction avant sa disparition. Si vous cherchez d'autres jeux pour votre Switch, pensez à consulter notre sélection des meilleurs titres de la machine.