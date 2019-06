⚡ Bon plan : les meilleurs jeux Nintendo Switch en promotion

Une Switch toujours à fond !

Découvrez nos 4 jeux Switch en promotion

Faisons rapidement un petit topo autour de la Switch. Il s'agit donc de la dernière console en date du géant Nintendo qui a pour particularité de pouvoir être utilisée aussi bien sur une télé qu'en mode portable via la tablette de la machine. Ainsi, tous les jeux qui figurent au catalogue de la Switch peuvent être appréciés en nomade. C'est ce côté hybride qui a fait toute la renommée de cette console qui met le paquet sur les exclusivités, les titres indépendants ou encore sur les meilleures productions des éditeurs tiers.La liste qui va suivre représente cette variété exceptionnelle de la ludothèque. Nous sommes allés faire un tour chez Amazon ou encore chez la Fnac pour dénicher des jeux immanquables qui sont actuellement soldés. Vous y trouverez des titres colorés, agréables à jouer à plusieurs et des légendes du jeu vidéo sont également à l'honneur dans cette sélection. Bref, voici les softs que vous pouvez commander à des tarifs préférentiels.Débutons avec. Ce jeu vous permettra de vous familiariser avec les techniques utilisées dans la boxe. Rassurez-vous, il n'y a rien de très violent puisque le but de ce titre est avant tout de vous faire brûler quelques calories. Il est donc possible de customiser vos séances sportives et ces dernières sont jouables en musique. Bref, si vous avez besoin de vous remettre doucement au sport mais que vous n'avez pas le temps d'aller à la salle, alors ce jeu est fait pour vous !Passons maintenant à. Les univers de Nintendo et Ubisoft se mélangent parfaitement dans ce titre à la fois drôle mais exigeant. En effet, les fameux lapins sont toujours aussi hilarants et l'aventure en leur compagnie à travers des décors colorés est des plus agréables. Le gameplay se base sur des combats tactiques au tour par tour dans lesquel vos personnages doivent se servir d'armes totalement loufoques. Il s'agit sans doute d'une des meilleures exclusivités de la machine.Ensuite, évoquons. Dans cette compilation, vous pourrez apprécier les trois premiers opus de la saga avec des graphismes totalement retravaillés. Les amoureux de la fameuse icône de la PlayStation ne seront donc pas dépaysés puisque le contenu est similaire à tous les niveaux. C'est une valeur sûre pour les nostalgiques mais aussi pour les joueurs qui aiment le challenge.Enfin, terminons avec la précommande de. La sortie est prévue pour le. À l'instar de son voisin le Bandicoot, le célèbre dragon violet reviendra avec ses trois premières aventures remises au goût du jour. Ainsi, toute l'esthétique a été réinventée afin de coller aux exigences actuelles des joueurs. Bref, des grands classiques à redécouvrir de toute urgence !Bon jeu à toutes et à tous !