🔥 Nintendo Switch : notre sélection de bons plans

Actuellement, la Nintendo Switch fait beaucoup parler d'elle. L'actualité autour de la console est bouillante à l'approche de l'E3 2019 et beaucoup de joueurs cherchent des bonnes affaires pour pouvoir se procurer cette machine au succès retentissant. Cette liste va donc vous aider à choisir entre plusieurs promotions qui viennent directement du géant Amazon . Ainsi, vous pourrez centraliser tous vos achats sur un seul et même site sans avoir à payer trop de frais de livraison.Pour cette sélection, nous avons déniché des jeux récents et plus anciens, des accessoires allant de la manette jusqu'à la carte micro SD et bien évidemment la console elle-même. Bref, vous aurez absolument tout entre les mains pour plonger au coeur de l'expérience Nintendo Switch. Sans plus attendre, il est temps de vous dévoiler la sélection réalisée par la rédaction de Clubic.Dans un premier temps, et c'est assez logique, commençons par la. Elle embarque des Joy-Con Néon avec sa station d'accueil, deux dragonnes et un support pour les fameuses manettes. Cependant, il est important de préciser que vous ne trouverez pas de jeux dans ce bundle. Vous aurez ce qu'il vous faut avec les articles qui vont suivre. Vous pouvez payer en quatre fois soit 74,76€ par échéance.Poursuivons avec ce périphérique indispensable puisqu'il s'agit degrâce au coupon d'une valeur de 5,69€. Elle est compatible avec absolument tous les jeux du catalogue et possède une ergonomie optimale notamment grâce à son fonction sans fil.Vous pourrez l'utiliser aussi bien en mode télé que sur la tablette de la console.Continuons avec des accessoires essentiels si vous comptez balader votre Switch durant vos déplacements. En effet,en cochant la case coupon de 8%. Ce bundle est composé d'une housse pour la console pouvant aussi accueillir 10 cartouches, une paire de housse en silicone pour les Joy-Con, une protection transparente anti rayure, deux paires de grip pour joystick, deux boîtiers pour cartouches de jeu et trois chiffons de nettoyage. Bref, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour protéger votre Nintendo Switch sans vous ruiner pour autant.Évoquons le cas de cette. Comme vous devez vous en douter, elle permet de stocker les jeux que vous achèterez directement sur le Nintendo eShop. Sa vitesse de transfert peut atteindre jusqu'à 100 Mo/s ce qui est idéal pour lancer tous les jeux avec un maximum de rapidité. Vous aurez seulement à la mettre dans l'emplacement qui lui est réservé pour commencer à l'utiliser. Rien de bien compliqué.Nous allons maintenant passer au rayon des jeux avec un grand classique pour commencer. En effet, le légendaire. Inutile de le présenter puisqu'il s'agit toujours du titre de Mojang dans lequel le joueur peut construire des monuments immenses et aussi se lancer dans le mode survie face aux hordes de zombies. Toutes les dernières mises à jour sont de la partie. Vous aurez de quoi vous occuper un bon moment !Mettons en lumière une exclusivité récemment sortie sur Nintendo Switch. Il s'agit de. Ce jeu contient tout le contenu de l'opus qui était sorti sur Wii U et aussi les niveaux de New Super Luigi. U. Vous pourrez tenter de terminer les stages seul ou à plusieurs avec des amis en local. Avec sa difficulté parfois très élevée et son fun immédiat via une prise en main impeccable, cet opus est sans doute le meilleur jeu de plateformes actuellement disponibles sur Switch.L'incontournablefigure également dans notre large sélection. Une fois de plus, il s'agit d'un portage de l'épisode Wii U avec la totalité de ses circuits et de ses personnages. Clairement, il est impossible de faire mieux pour passer de très bons moments entre amis. Vous aurez aussi la possibilité d'affronter les joueurs du monde entier en ligne (abonnement au Nintendo Switch Online requis) à travers des courses sans pitié.C'est au tour dede faire une entrée fracassante au sein de cette liste. Cette référence de la stratégie vous invitera à régner sur le monde à travers différentes époques. Vous devrez mener des guerres et faire prospérer votre civilisation pour survivre. Une belle épopée avec pour toile de fond les plus grands moments de notre Histoire.Enfin, nous arrivons au terme de cette sélection avec une précommande pourau lieu de 39,99€. Ce remake de l'épisode de 1999 embarque tout le contenu de l'opus PlayStation en plus des circuits de Crash Nitro Kart qui était lui sorti sur PS2. Bref, le menu est extrêmement copieux pour ce jeu qui arrivera le 21 juin 2019.Notre sélection Nintendo Switch est maintenant terminée, vous pouvez vous faire plaisir.