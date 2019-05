🔥 Bon plan : notre sélection de jeux Switch en réduction

La Switch en a dans le bide !

Découvrez notre sélection de trois jeux Switch en réduction

Les jeux qui vont suivre sont jouables sur Nintendo Switch et commercialisés par Cdiscount . Par ailleurs, si vous voulez économiser quelques euros de plus, nous avons un code sous le bras qui débloquera une remise de -10% sur les articles de cette liste. Vous devrez l'entrer au moment de valider votre panier. Sans plus attendre, voici le code tant attendu que vous pourrez retrouver sur la page de chaque produit :Ainsi, nous avons sélectionnépour cette sélection. Ces titres sont idéals pour jouer avec toute la famille. Tout le monde pourra donc les apprécier et un en particulier viendra égailler vos soirées estivales. Enfin, notez qu'il s'agit toujours de versions physiques et non d'un code de téléchargement.➤ Lire aussi : Nintendo Switch : notre guide pour l'apprivoiser Nous débutons avec l'exclusivité. Ce jeu de tir à la troisième personne est avant tout pensé pour le multijoueur. Durant chaque partie, vous devrez projeter de la peinture sur vos adversaires ainsi que sur le sol et les murs pour vous déplacer. Ce second opus est aussi simple à prendre main qu'il est difficile à totalement maîtriser. Un abonnement au Nintendo Switch Online est requis pour jouer en ligne.Ensuite, nous continuons avec l'éternel. Est-il encore bien utile de présenter ce grand classique du jeu vidéo ? Si vous avez vécu dans une grotte ces dix dernières années, alors sachez que le titre de Mojang vous permet de créer tout et n'importe quoi grâce à des blocs. Utilisez votre créativité pour construire des structures immenses et lancez vous dans le mode survie pour affronter des hordes de zombies.Enfin, c'estqui vient clôturer notre sélection. Ce jeu pour toute la famille vous permettra de jouer avec 4 autres joueurs à travers 80 nouvelles épreuves sur quatre plateaux différents. Toutes s'apprécient aussi bien en local qu'en ligne. Un bon moyen de passer une soirée dans la joie et la bonne humeur (sauf avec des mauvais joueurs).À vous de jouer !