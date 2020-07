La Nintendo Switch Lite enfin moins chère avec un code promo pour les Soldes !

À l'occasion de cette promotion, la console Switch Lite est proposée en trois coloris au choix : jaune, gris et turquoise.



Sortie pendant la rentrée 2019, la version légère de la Switch du géant Nintendo est dotée d'un écran LCD tactile de 5,5 pouces (avec une définition de 1280 x 720 px) et d'une mémoire flash de 32 Go d'espace de stockage.



La console portable se tient aisément avec les deux mains grâce à ses dimensions de 208 x 13.9 x 91.1 mm et à son poids de 275 grammes.