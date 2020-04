Forfait mobile : B&You lance un forfait sans engagement avec 75 Go 🔥

Pourquoi Clubic recommande ce forfait B&You 75 Go?

Un forfait 4G sans engagement

Une offre sans condition de durée

Une couverture réseau excellente en France

B&You : un rapport qualité-prix excellent

Partez l'esprit tranquille

Commençons par quelques modalités à connaître en rappelant que ce tarif préférentiel est uniquement valable pour les nouveaux clients de l'opérateur jusqu'au 19 avril 2020 (23h59). Il s'agit d'une offre sans engagement de votre part. Vous pourrez donc résilier à n'importe quel moment si vous trouvez mieux ailleurs. Autre bonne nouvelle, le prix restera inchangé au bout d'un an. Pas de mauvaise surprise au programme ! Enfin, comme partout, vous devrez impérativement débourser 10€ supplémentaires pour recevoir la nouvelle carte SIM.Évoquons maintenant le contenu de cette formule. Lorsque vous êtes en France métropolitaine, les appels ainsi que les SMS sont illimités vers l'Hexagone et les DOM. De leur côté, les MMS le sont uniquement vers la métropole. Toujours en France, une enveloppe internet de 75 Go sera créditée sur votre compte chaque mois. Ce volume est amplement suffisant pour regarder des vidéos, télécharger des applications ou encore utiliser un GPS au quotidien.Maintenant, passons aux possibilités mises à votre disposition à l'étranger. En effet, si vous décidez de vous rendre dans un pays européen ou dans les DOM, les appels mais aussi les SMS/MMS restent illimités vers ces mêmes zones et la France métropolitaine. Enfin, 8 Go d'internet sont utilisables dans ces destinations. Ainsi, vous pourrez rester en contact avec vos proches partout sur le continent.C'est le moment ou jamais pour changer de forfait mobile. Cette formule signée B&You a tout pour plaire avec une enveloppe internet généreuse et un maximum d'opportunités pour l'étranger. Vous pouvez y souscrire les yeux fermés.