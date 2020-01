Forfait 4G : tout savoir de l'offre B&You 60Go à 11,99€/mois

Forfait B&You : une offre sans engagement et à vie !

B&You, un challenger pour RED by SFR et Free ?

Spotify gratuit pendant 3 mois

Pour y voir plus clair sur les offres petit budget des opérateurs en termes de forfaits mobiles, nous vous conseillons la lecture de notre comparatif des meilleurs abonnements 4G du moment Avant d'en venir aux détails du forfait, rappelons deux points forts du forfait B&You 60Go. Tout d'abord, notez qu'il s'agit d'un forfait sans engagement, comme on peut le voir chez RED, Free ou encore Sosh. Libre de tout engagement, vous pourrez résilier votre contrat et changer d'opérateurs quand bon vous semble pour voir ce que propose la concurrence.Autre point fort qu'on ne retrouve cette fois-ci que chez RED by SFR, la prix indiqué est sans condition de durée. Si bien souvent, les tarifs de ces forfaits low cost augmente après 1 an d'abonnement, avec ce forfait mobile B&You, pas de mauvaises surprises ! Le prix indiqué au moment de la souscription est garanti à vie !Maintenant que les présentations sont faites, passons aux détails de cette offre B&You très intéressante.Jusqu'au 4 février 2020, vous pouvez souscrire un forfait B&You avec 60 Go de données mobiles pour la modique somme de 11,99 euros mensuels. L'opérateur vient clairement marcher sur les plates-bandes de RED by SFR et Free, qui proposent régulièrement des abonnements avec une telle enveloppe internet. 8 des 60 Go sont utilisables en roaming en Europe et dans les DOM. Les appels, SMS et MMS sont bien entendus illimités. Un rapport qualité-prix vraiment très intéressant pour une offre "à vie", sans hausse de prix après 12 mois.Avec ce forfait, vous avez aussi la possibilité d'obtenir trois mois d'abonnement à Spotify Premium gratuitement en créant un nouveau compte. Ce faisant, vous pouvez aussi entrer dans un tirage au sort afin de tenter de remporter l'un des lots mis en jeu : des places pour le concert de PVNCHLNRS LIVE, des enceintes Bose et JBL ainsi que des casques JBL.