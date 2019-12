Forfait mobile : nouvelle offre B&You 50 Go + Week-end illimité à 11,99€

B&You vous souhaite un joyeux Noël !

Forfait B&You 50 Go : un joli cadeau

L'opérateur téléphonique a décidé de mettre les petits plats dans les grands pour célébrer comme il se doit les fêtes de fin d'année. Commençons avec quelques modalités puisque le forfait qui va suivre est sans engagement de votre part. Il est donc possible de résilier n'importe quand. Les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là puisque le prix restera inchangé. Aucune augmentation au bout d'un an n'est prévue. Sachez aussi que l'offre est uniquement valable pour les nouveaux clients Bouygues jusqu'au 23 décembre prochain à 7h00. Passons au contenu de cette formule.En France métropolitaine, vous pourrez profiter des appels/SMS illimités vers l'ensemble du territoire français, dont les DOM. Les MMS devront se contenter de l'Hexagone pour être envoyés à volonté. Maintenant, si vous décidez de vous rendre en Europe ou dans les DOM, vous aurez à votre disposition les appels, mais aussi les SMS/MMS illimités vers ces mêmes zones ainsi que la France métropolitaine. Même si vous voyagez souvent, vous serez toujours en contact avec vos proches si vous restez sur le continent européen.La particularité de cet abonnement téléphonique se cache au niveau de son enveloppe internet. En France, vous pourrez utiliser jusqu'à 50 Go de datas dont 10 Go disponibles pour vos déplacements en Europe et dans les DOM. La surprise vient du fait que vous bénéficierez d'un accès illimité à internet les week-ends en France métropolitaine. Vous aurez donc la possibilité de naviguer sur le web, télécharger des applications ou encore regarder des vidéos sans compter. C'est un réel plus qui est ajouté à ce forfait sans frais supplémentaires.Cette offre signée B&You est tout simplement renversante. Profiter d'internet en illimité le week-end est assez rare pour un tel tarif. Nous vous conseillons donc de vous emparer de cet abonnement avant qu'il ne soit trop tard !