Forfait mobile : B&You joue les prolongations avec son offre 50 Go à 11,99€/mois

B&You : un forfait simple et efficace

B&You ne compte pas vous faire de mauvaises surprises avec cette formule. En effet, l'opérateur met à votre disposition un forfait sans engagement et dont le prix n'augmente pas au bout d'un an, comme c'est parfois le cas chez la concurrence. Vous pourrez donc résilier dès que vous en aurez envie si jamais vous trouvez mieux ailleurs (pour cela, restez bien sur Clubic). De plus, 1 mois d'abonnement est offert (sous la forme d'une remise). Notez aussi que la nouvelle carte SIM vous sera facturée 10€ au moment de la souscription. Enfin, dernier point important, l'offre s'achèvera le 18 décembre 2019 à 23h59.Ce forfait vous permet d'appeler et d'envoyer des SMS en illimité depuis la France métropolitaine vers les DOM ainsi que la métropole. De leur côté, les MMS sont uniquement illimités vers l'Hexagone. Cette fois, si vous décidez de vous rendre en Europe ou dans les DOM, sachez que tous les éléments cités précédemment resteront illimités vers ces mêmes zones ainsi que la France métropolitaine. Cet abonnement vous accompagnera vraiment partout !La formule proposée par B&You fait dans la simplicité. Ainsi, vous pourrez utiliser jusqu'à 50 Go de datas en France métropolitaine chaque mois. Un dépassement vous reviendra à 0,01€/Mo. En ce qui concerne votre utilisation en dehors du territoire français, comptez sur 6 Go supplémentaires pour palier à vos besoins. Cette fois, le dépassement sera facturé à hauteur de 0,0054€/Mo. C'est tout ce que vous deviez savoir au sujet de cet abonnement.Avec ce forfait B&You 50 Go, vous aurez à votre disposition une offre complète qui va clairement à l'essentiel. Le prix restera solidement fixé à 11,99€/mois et l'enveloppe internet est très conséquente. Une valeur sûre !