Forfait mobile : B&You offre un cadeau de Noël à ses nouveaux abonnés avec 1 mois offert

3 mois d'abonnement offerts à Spotify premium

L'illimité à partir de 11,99 €/mois

Pour Noël, B&You a décidé de vous apporter des cadeaux avec un peu d'avance ! L'opérateur vous propose donc trois forfaits illimités, présentant chacun des spécificités (voir ci-dessous), pour combler tous les amoureux des smartphones. Mais surtout, en ce moment, vous pouvez profiter du premier mois offert, si vous souscrivez une de ces offres avant le 18 décembre 2019 !Si cette promotion ne vous suffit pas, sachez que B&You possède d'autres atouts dans sa hotte. En effet, pour toute souscription d'un forfait mobile (comprenant au moins 20 Go de data), la marque vous offre 3 mois d'abonnement à Spotify Premium ! Et une fois la période écoulée, vous pourrez toujours continuer à écouter votre musique préférée, moyennant 9,99 €/mois.Concrètement, que contiennent les Séries spéciales B&You sans engagement ? Leur point commun majeur réside bien sûr dans l'aspect illimité, qui vaut à la fois pour les appels, les SMS et les MMS. Plus besoin, donc, de surveiller les heures passées au téléphone !Ce qui distingue les trois abonnements, c'est la quantité de données allouée à l'utilisation du smartphone sur Internet. La première formule contient 50 Go de data, dont 6 Go utilisables en Europe et dans les DOM. Pratique pour ceux qui veulent continuer à naviguer ou à télécharger pendant leurs voyages ! Jusqu'au 18 décembre, ce forfait est disponible à 11,99 €/mois, avec, comme évoqué précédemment, le premier mois offert.Mais si vous avez tendance à consommer davantage de données, vous pouvez opter pour l'abonnement à 14,99 €/mois. Pour seulement 3 euros de plus, vous profitez toujours de 50 Go de data, mais avec cette fois 10 Go utilisables en Europe et dans les DOM. Et surtout, vous bénéficiez de l'option « week-end illimité inclus » : les samedis et dimanches, vous pouvez donc aller sur Internet depuis votre mobile, sans surveiller votre consommation !Enfin, avec l'offre à 19,99 €/mois, vous disposez d'une enveloppe de 100 Go de données pour surfer sur le web, dont 10 Go pouvant être consommés depuis l'Europe et les DOM. Un forfait réservé aux plus gourmands en data !