Forfait mobile 4G : B&You prolonge son offre 50 Go à seulement 11,99€ par mois

50 Go pour moins de 12 €

Le forfait en détail

La promotion qu'arborait fièrement le forfait mobile à 50 Go de B&You devait se terminer hier mais, ultime rebondissement, la marque a décidé de prolonger cette offre très avantageuse qui, une fois souscrite, est disponible à ce prix à vie. Si B&You s'engage auprès de ses clients, elle ne leur demande pas d'en faire autant, puisque ce forfait est totalement sans engagement et peut donc être résilié à tout moment.Avec 50 Go, vous disposerez d'un accès à internet très confortable qui convient à la majorité des usagers. Vous pourrez ainsi profiter de votre musique préférée en ligne, regarder quantité de vidéos, et passer d'une application à l'autre sans vous poser de question.En plus des 50 Go de data, le forfait à 11,99 € de B&You offre un accès illimité aux appels ainsi qu'aux SMS en France métropolitaine et vers les DOM. Lors de vos déplacements au sein de l'union Européenne et dans les DOM, vous pourrez continuer d'effectuer vos communications vers la France hexagonale et les DOM, et cela en illimité.Toujours lors de vos voyages effectués vers ces destinations, vous pourrez prélever 6 Go des 50 Go de votre enveloppe data. L'utilisation de ces 6 Go dépendra bien entendu de la durée de votre séjour, mais même si celui-ci dure un mois, vous aurez largement de quoi profiter des services essentiels. S'il s'agit d'un séjour de seulement quelques jours, vous n'aurez alors pas à vous priver une seule seconde.Le forfait est accessible à ce prix jusqu'au 4 décembre 2019. Pour arrêter de payer votre forfait trop cher, ne ratez pas cette offre B&You !