🔥 B&You : le forfait sans engagement 40 Go à 9,99€/mois

B&You continue sur sa lancée

B&You 40 Go : un forfait bien fourni !

Ainsi, le tarif de ce forfait est valable uniquement jusqu'au 23 septembre 2019. Il s'agit d'une offre sans engagement ce qui vous permettra de résilier à n'importe quel moment sans frais supplémentaires. Autre excellente nouvelle, le prix restera inchangé pour toute la durée de votre abonnement. Aucune augmentation du tarif mensuel au bout d'un an n'est d'actualité. Aussi, 10€ vous seront demandés pour votre nouvelle carte SIM. Voilà pour les modalités maintenant passons au contenu de cet excellent forfait.En France métropolitaine, les appels ainsi que les SMS sont illimités vers l'Hexagone ainsi que les DOM. Les MMS ont droit au même traitement de faveur uniquement vers la métropole. Ensuite, depuis l'Europe et les DOM, tous ces éléments seront illimités vers ces zones ainsi que la France métropolitaine. Il s'agit de la formule classique mais vous pourrez rester en contact avec vos proches sans aucun problème.Pour ce qui est de la partie internet, ce forfait B&You met à votre disposition une enveloppe de 40 Go chaque mois. Avec un tel volume, vous pourrez tranquillement naviguer sur internet, jouer en ligne, regarder des vidéos et bien plus encore. Lorsque vous serez en Europe ou dans les DOM, l'opérateur créditera 4 Go de datas supplémentaires. Bien entendu, si vous dépassez ces limites, Bouygues vous facturera chaque Mo en trop.Ce forfait B&You 40 Go à 9,99€/mois vous offrira tous les services dont vous aurez besoin. Il s'agit d'un abonnement classique mais néanmoins très efficace. Il ne vous reste plus qu'à y souscrire dès maintenant puisque l'offre disparaîtra en début de semaine prochaine.