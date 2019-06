🔥 Forfaits 4G sans engagement : B&You lance 4 nouveaux forfaits illimités

B&You renouvelle son offre de forfaits mobile

Forfait B&You 5 Go à 4,99€/mois

Forfait B&You 30 Go à 9,99€/mois

Forfait B&You 50 Go à 14,99€/mois

Forfait B&You 80 Go à 16,99€/mois

Nous nous apprêtons donc à entrer dans les détails de ces quatre forfaits qui viennent tout juste d'être mis en ligne par B&You . Pour chacun d'entre eux, vous aurezpour bénéficier d'un tarif préférentiel. Il y a clairement des abonnements pour tous les usages, que vous soyez un grand utilisateur d'internet ou encore si vous voyagez à l'étranger. Bref, nous avons du pain sur la planche et nous allons commencer dès à présent avec quelques modalités.Déjà, chaque forfait est. Vous pourrez donc partir de chezquand vous en aurez envie. Les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là puisque. Vous n'aurez donc pas beaucoup de raisons de partir. La seule dépense qui vous sera demandée concernera l'acquisition d'une nouvelle carte SIM facturée 10€ au moment de votre souscription. Passons maintenant aux choses sérieuses !Débutons donc avec le plus petit de notre liste d'offres. Via ce forfait, vous aurez accès chaque mois à deux heures d'appel vers la France métropolitaine comme vers les DOM.Les SMS seront illimités dans ces mêmes zones et les MMS le seront aussi uniquement vers la métropole. Depuis l'Europe et les DOM, vous pourrez utiliser tous les éléments mentionnés précédemment (qui seront donc décomptés de votre enveloppe mensuelle) vers la France, l'Europe et les DOM.Vos 5 Go d'internet seront consommables aussi bien au sein de l'Hexagone qu'en Europe. Bref, il s'agit d'un forfait très léger mais qui peut parfaitement convenir à celles et ceux qui n'utilisent pas beaucoup leur téléphone.Cette fois, nous avons droit à une offre plus consistante puisqu'elle embarque les appels et SMS illimités vers la France métropolitaine et les DOM. De leur côté, les MMS ont droit au même traitement de faveur mais seulement vers l'Hexagone. Nous repartons du côté de l'Europe et des DOM puisque depuis ces zones, les appels et SMS / MMS seront utilisables sans aucune limite vers ces mêmes destinations.Les 30 Go d'internet mis à votre disposition chaque mois seront consommables sur le continent européens comme si vous étiez en France. Il est donc question d'un forfait intermédiaire qui assurera dans la plupart des cas de figure.Pour ce troisième forfait, vous profiterez d'une offre bien plus complète et très utile pour vos contacts à l'étranger.Ainsi, vous trouverez dans un premier temps les éternels appels et SMS illimités vers les DOM comme vers la métropole. Les MMS étant toujours un peu à part puisqu'ils sont uniquement illimités vers la France métropolitaine. Nous allons maintenant évoquer vos déplacements en Europe, DOM, États-Unis, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande. Depuis ces destinations, vous bénéficierez des appels et SMS / MMS illimités vers ces mêmes zones et vers la France métropolitaine.Vous aurez 50 Go d'internet chaque mois en France et 15 Go seront utilisables vers tous les pays mentionnés dans ce même paragraphe. Vous l'aurez compris, vous serez tranquille durant vos séjours à l'étranger pour rester en contact avec vos proches.Afin de clôturer cette sélection bien complète en terme d'abonnements téléphoniques, nous allons évoquer un forfait plus classique mais néanmoins très costaud ! Comme d'habitude, les appels et les SMS seront illimités vers la France métropolitaine et les DOM (les MMS le sont seulement vers l'Hexagone). Vous pourrez toujours profiter de tous les éléments cités ci-dessus sans la moindre limite depuis l'Europe et les DOM et vers ces destinations en plus de la France.Le gros avantage de ce forfait vient bien entendu de ses 80 Go d'internet qui s'offriront à vous. Notez que 8 Go seront utilisables à l'étranger. Il s'agit donc d'un abonnement clairement réservé à celles et ceux qui consomment beaucoup de data chaque mois. Avec un tel volume, vous pourrez sans problème télécharger des applications et des jeux volumineux, ou encore regarder des vidéos et même utiliser le GPS sans vous soucier de tomber à sec d'internet.Notre sélection est donc terminée, il ne vous reste plus qu'à choisir le forfait qui vous convient selon vos usages. Vous avez un peu moins d'une semaine pour vous décider, alors faites vite !Plus deClubic :