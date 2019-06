🔥 Forfaits mobile et Fibre : les promos du moment chez Bouygues

Bouygues : fibre, mobile ? Les deux ?

Nous nous sommes donc attardés sur les promotions mises en ligne récemment par Bouygues . En effet, l'opérateur a baissé ses prix aussi bien du côté des forfaits téléphoniques que pour son offre fibre. Ainsi, si vous aviez besoin de souscrire dans ces deux catégories rapidement, alors nous avons tout ce qu'il vous faut pour vous éviter de chercher aux quatre coins du web. En ce moment, la marque pratique des tarifs très avantageux et vous trouverez difficilement mieux ailleurs.Ainsi, nous allons scrupuleusement détailler les deux forfaits qui vont suivre. Un concerne le mobile et l'autre la fibre. Pour ce dernier, pensez bien à vérifier votre éligibilité (via le site de Bouygues) avant de franchir le pas. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'abonnements de qualité avec des avantages non négligeables pour le client. En avant !Nous allons commencer avec le forfait. Notez qu'il s'agit d'une offre sans engagement et que le prix ne bougera pas pour toute la durée de votre abonnement. Vous devrez débourser 10€ supplémentaires afin d'obtenir une nouvelle carte SIM.Pour le reste, vous aurez droit aux appels / SMS illimités vers la France métropolitaine et les DOM. Les MMS seront eux uniquement illimités vers l'Hexagone. Depuis l'Europe et les DOM, absolument tous les éléments évoqués ci-dessus sont illimités vers ces mêmes destinations et la métropole. 40 Go d'internet seront mis à votre disposition et à l'étranger, 4 Go supplémentaires s'ajouteront à votre forfait. Bref, il s'agit d'une offre très complète et sans contraintes.Passons à l'abonnement. Vous devrez vous engager sur une durée d'un an et le prix passera à 26,99€/mois au bout de ces 12 mois. La location de la box est incluse dans le prix. Les débits proposés par cette offre pourront atteindre les 200 Mb/s en téléchargement et 100 Mb/s en envoi. Vous pourrez ainsi connecter tous vos appareils en même temps.L'abonnement comprend aussi les appels illimités vers les fixes en France métropolitaine, DOM et vers 110 destinations à l'international.Vous savez tout, il ne vous reste plus qu'à décider.