Pokemon Épée et Bouclier sur Switch : Où les acheter au meilleur prix ?

Pokémon est de retour !

Choisissez votre version

Pour les besoins de cette promotion, nous sommes allés sur plusieurs sites spécialisés dans la vente en ligne. Il s'agit d'Amazon, Cdiscount ainsi que la Fnac. Pour les deux premiers e-commerçants, le tarif est fixé à 44,99€ pour chaque version. En ce qui concerne le prix affiché par la Fnac, il est de 49,99€. Dans tous les cas, la livraison à domicile sera offerte et le paiement en quatre fois est d'actualité sur Cdiscount. N'hésitez pas à bien consulter chaque page sur les différents sites pour tout savoir concernant les modalités.Pokémon Épée & Bouclier est le tout nouvel épisode de la célèbre saga. Il met en scène de nouvelles créatures dans la région de Galar. Cette dernière est absolument magnifique grâce à ses couleurs prononcées et à ses environnements variés. Vous devrez une fois encore devenir le meilleur dresseur en enchaînant les combats dans les arènes et en capturant jusqu'à 400 Pokémon pour vous forger une équipe redoutable. Parmi les nouveautés, nous noterons la possibilité d'affronter des monstres géants avec l'aide de trois autres joueurs en ligne. Ces raids Dynamax apportent un peu de fraîcheur à la licence.Bien entendu, ces deux versions profitent d'un contenu sensiblement différent. Déjà, vous ne rencontrerez pas les mêmes Pokémon selon l'édition choisie. La forme de certaines créatures peut aussi être altérée tout comme leurs évolutions. Les arènes changeront aussi de caractéristiques (par exemple une est de type combat dans Épée et de type spectre dans Bouclier). Enfin, le Pokémon légendaire ne sera pas le même non plus. Libre à vous de choisir selon vos préférences.Les fans de la licence apprécieront forcément ce Pokémon Épée & Bouclier. Il s'agit d'un jeu incontournable de la Nintendo Switch. Il a parfaitement sa place sous le sapin alors foncez profiter de ces tarifs avantageux. Pour tout savoir sur cet épisode, pensez à consulter notre test détaillé à cette adresse