Ventes Flash Amazon : clavier gamer Logitech G910 Orion Spectrum à moins de 90€ pour Noël ?

Pour un Noël sous le signe du gaming

Un design réussi et un éclairage de qualité

Nous nous tournons une fois de plus vers Amazon pour cette promo qui arrive à temps pour les fêtes de fin d'année. La livraison sera assurée gratuitement pour les clients qui résident en France métropolitaine. Vous pouvez toujours opter pour le paiement en quatre fois, soit 22,50€ par mois. Le site américain n'appliquera pas de frais supplémentaires si vous choisissez cette méthode de règlement. Les abonnés Amazon Prime recevront leur colis plus rapidement chez eux. Enfin la garantie matérielle est limitée à deux ans.Ce clavier Logitech G910 a été pensé pour les joueurs. En effet, il est équipé de neuf touches G programmables. Ces raccourcis sauront se montrer extrêmement pratiques lors des parties qui nécessitent un maximum de réflexes. La réactivité de ce modèle est vraiment optimale grâce aux switchs mécaniques Romer-G intégrés. Rien n'a été oublié ! Ce n'est pas tout puisque le clavier possède aussi un dock qui peut accueillir un smartphone. Ce dernier peut alors servir de second écran afin d'afficher des informations supplémentaires sur un jeu.Si le clavier Logitech G910 sait se montrer performant, il brille aussi au niveau de son esthétique. À la fois sobre et élégant, il s'adapte à toutes les surfaces. De plus, l'éclairage RVB est entièrement personnalisable. Vous pouvez donc choisir la lumière qui sort de vos touches à partir d'une palette d'environ 16 millions de couleurs. Enfin, terminons en soulignant la robustesse de ce modèle qui pourra encaisser des chocs sans vous lâcher.Voilà un clavier qui plaira à tous les joueurs qui sont à la recherche d'une expérience optimale en matière de gaming sur ordinateur. Cet exemplaire convient aussi à un usage plus classique. Bref, emparez-vous de cette promo avant sa disparition.