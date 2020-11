Black Friday : la Surface Laptop Go 2 s'affiche à prix cassé sur le Microsoft Store

En vous rendant directement sur la boutique en ligne de Microsoft, vous bénéficierez de la livraison gratuite à domicile. Celle-ci sera effectuée dans les 2 à 3 jours après la date d'achat. Si jamais vous n'êtes pas satisfait par votre achat, le retour est également gratuit. Maintenant, passons au contenu de ce pack.

Il contient donc un ultrabook Surface Go 2 et son bel écran tactile de 10,5 pouces avec une résolution améliorée de 200 ppi. Grâce aux performances de cette machine, vous allez pouvoir travailler, naviguer sur internet et jouer dans de bonnes conditions. Toutes les tâches quotidiennes pourront être effectuées sans le moindre ralentissement. Pour la configuration précise, nous retrouvons un processeur Intel Pentium 4425Y, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

De plus, l'autonomie de la batterie embarquée peut atteindre jusqu'à 10 heures de temps. Avec son poids plume de seulement 544 grammes, la Surface Go 2 est facilement transportable.