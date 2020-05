Bon plan : -20% sur la gamme Surface i7 sur le store Microsoft

Nouvelle promotion Microsoft Surface ce week-end

Moins 20% sur la gamme Surface i7

Microsoft Surface Pro 7

Microsoft Laptop 3

Bon plan Microsoft : toute la gamme Surface à prix cassé

Comme vous l'avez compris, en cette fin de mois d'avril, Microsoft propose de très bonnes affaires sur les modèles Surface Pro 7, Laptop 3 et Pro X. Une très bonne opportunité d'acquérir l'un des derniers modèles sortis de la gamme Surface à un prix imbattable.Comme si cela ne suffisait pas, Microsoft va plus loin et propose désormais une remise additionnelle sur les modèles dotés du processeur Intel i7. Ainsi, ces ordinateurs 2-en-1 ultra performants profitent de promotions pouvant atteindre moins 500€ !Pour vous faciliter la vie, voici notre sélection maison des promotions les plus intéressantes à saisir sans tarder ! En effet, cette promotion exceptionnelle n'est disponible que quelques jours, du 1er au 3 mai. Alors si vous craquez, n'hésitez pas trop longtemps !Voici donc notre sélection des modèles phares bénéficiant d'une promotion exclusive pendant les jours à venir. Comme indiqué précédemment, cette remise additionnelle concerne les modèles Surface Pro 7 et Laptop 3 équipés du processeur Intel i7.On commence cette sélection avec le dernier modèle sorti, à savoir, Microsoft Surface Pro 7.Ce modèle haut de gamme de Surface Pro 7 embarque donc le processeur i7 pour des performances accrues, accompagné de 16 Go de mémoire RAM. Côté stockage, l'ordinateur 2-en-1 est équipé d'un disque d'une capacité d'1 To.Sachez que dans cette configuration, seul le colori Platinum est disponible.Le second produit bénéficiant de cette nouvelle promotion est Surface Laptop 3. On ne présente plus cette ordinateur portable Microsoft au design aussi élégant qu'épuré.Là encore, les modèles concernés par cette offre embarquent tous un processeur Intel i7. Le PC Surface Laptop 3 est disponible en 13 pouces, avec 16 Go de mémoire RAM et une capacité de stockage allant de 256 Go à 1 To.En fonction de la configuration choisie, les prix vont de 1 399€ (Surface Laptop 3 i7 - 13" - 16 Go RAM - 256 Go ROM) à 2 119€ pour la version la plus haut de gamme (Surface Laptop 3 i7 - 13" - 16 Go RAM - 1 To ROM). Une version intermédiaire est proposée à 1 759€ avec 512 Go de stockage.Un large choix de couleurs s'offre à vous pour ce modèle : Platinum, Black, Cobalt Blue et Sandstone.Rappelons que cette offre exceptionnelle débute à partir de vendredi 1er mai à minuit et prendre fin dimanche 3 mai.Si les modèles équipés du processeur Intel i7 bénéficient d'une promotion exclusive ce week-end, n'oublions pas que l'ensemble de la gamme Microsoft Surface est actuellement proposé avec de belles réductions sur le store Microsoft.Voici quelques-uns des meilleurs bons plans à ne pas manquer :