Bon plan Microsoft : profitez de prix cassés sur toute la gamme Surface

Une gamme d'ordinateurs nomades d'une puissance sans précédent

Il existe une Surface pour chaque utilisateur

Microsoft n'est plus seulement connu dans le monde de l'informatique pour équiper la quasi totalité des ordinateurs de la planète de son système d'exploitation Windows ou de sa suite bureautique Office. Depuis plusieurs années l'éditeur s'est mué en constructeur avec Surface, une tablette conçue pour se transformer instantanément en ordinateur sous Windows.Depuis la présentation du premier modèle, Microsoft a considérablement ouvert sa gamme à de nouveaux appareils et formats pour convenir à l'ensemble de ses utilisateurs. Et aujourd'hui c'est à vous que l'entreprise s'adresse. Si vous n'avez pas encore utilisé un seul de ces produits, la marque vous propose de fortes remises pour remplacer votre vieil et imposant ordinateur par un modèle ultra-nomade et pensé pour une vie à 100 à l'heure.Notre sélection Surface commence par la Surface Pro 7, le dernier modèle de la gamme. Cette tablette propose un écran tactile de 12,3 pouces, utilisable à la fois au doigt mais également au Surface Pen, un stylet transformant l'appareil en cahier de notes ou de dessin.A l'intérieur de la machine, Microsoft a placé un processeur Intel Core i3 de 10 ème génération pour supporter toutes vos applications de bureau et monte jusqu'au Core i7. La mémoire va de 4 à 16 Go selon la configuration choisie et le stockage peut grimper jusqu'à 1 To de stockage. Une large connectique (USB-A, USB-C, port jack) vous permet de connecter tous vos accessoires, comme un ordinateur classique, mais avec 10 heures d'autonomie au total.Le Surface Laptop 3 est un ordinateur portable traditionnel mais qui intègre toutefois un écran tactile de 13,3 pouces ou de 15 pouces selon la configuration choisie. A l'intérieur du châssis, entièrement réalisé en aluminium pour une épaisseur très contenue et seulement 1,3 kg sur la balance, Microsoft a intégré un processeur Intel Core i5 et i7 pour avoir suffisamment de puissance dans tous vos travaux.Le disque SSD est amovible, et commence à 128 Go jusqu'à 512 Go de stockage, idéal pour récupérer tous vos documents et fichiers. Pour la partie graphique, la marque a fait le choix d'AMD et sa Radeon Vega dans ses versions les plus musclées afin de profiter également des jeux vidéo les plus exigeants sans ralentissements.Le Surface Book est probablement l'appareil le plus surprenant sorti par Microsoft ces dernières années. La tablette intègre un écran tactile de 13,5 ou de 15 pouces et est compatible également avec le Surface Pen.Mais ce qui frappe au premier abord, c'est son clavier inclus. La tablette se pose dessus et se clipse via une charnière très robuste pour en faire un ordinateur ultra-puissant, endurant avec une autonomie de 17 heures annoncée par le constructeur. A l'intérieur des processeurs Intel de 8 ème génération jusqu'à 4,2 GHz et des GTX 1060 pour les versions les plus musclées. Une démonstration de puissance et de mobilité.Dernier appareil à l'honneur dans cette sélection, le Surface Go. Microsoft a conçu cet appareil en pensant au très grand public et particulièrement aux étudiants, qui peuvent faire l'acquisition d'une machine performante et légère, aussi bien en terme de poids (522 grammes) que de prix.L'appareil n'est pas livré avec sa housse clavier mais elle est presque indispensable pour frapper rapidement et rédiger des rapports de stage et des mémoires sur les logiciels de la suite Office. Avec deux caméras frontales et dorsales, une connectivité complète et un port USB-C, la Surface Go est l'ordinateur mobile par excellence. Windows 10 vous permet en plus d'utiliser l'ensemble des applications développées pour la plateforme.Vous avez désormais l'embarras du choix. Profitez de remises exceptionnelles sur l'ensemble des configurations proposées par Microsoft durant le mois de mars et découvre tous les bénéfices offerts par les appareils Surface dans votre travail et vos loisirs.