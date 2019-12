Offre de reprise Microsoft : jusqu'à 950€ d'économie sur Surface Pro 7 et Laptop 3

Une offre de reprise exceptionnelle sur le Microsoft Store

Les promotions sur toute la gamme Surface

Nouvelle Surface Pro 7 : économisez jusqu'à 374,85€

Nouvelle Surface Laptop 3 : économisez jusqu'à 397,35€

Nous allons rapidement entrer dans le vif du sujet. Cette sélection a été divisée en plusieurs parties. Dans un premier temps, nous détaillerons la grosse offre du moment qui vous permettra d'économiser jusqu'à 950€. Ensuite, nous évoquerons les réductions actuellement en vigueur sur l'ensemble de la gamme Surface puis nous nous tournerons plus spécifiquement sur les appareils Surface Pro 7 puis Laptop 3. Comme toujours, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans la section réservée aux commentaires en bas de cet article.Commençons en nous arrêtant sur l'offre de reprise mise en ligne par Microsoft. Cette dernière est valable du 16 décembre 2019 au 10 janvier 2020. Vous pourrez économiser jusqu'à 950€ lorsque vous achèterez une Surface Pro 7 ou Laptop 3. La remise en question s'appliquera si vous décidez de revendre un de vos anciens appareils à Microsoft. La liste de produits éligibles est disponible à cette adresse . Nous y retrouvons par exemple le Google Chromebook (100€), les ordinateurs équipés d'un processeur Intel i5 (250€) ou Intel i7 (350€) ainsi que de nombreux Surface (jusqu'à 600€) et MacBook Pro (jusqu'à 950€).Pour profiter de cette belle ristourne, vous devez donc acheter le Surface Pro 7 ou le Laptop 3 avant le 10 janvier, compléter le formulaire de demande dans les 30 jours suivant votre achat et envoyer le produit repris par Microsoft dans les 15 jours après la confirmation de votre demande. Le montant de la remise sera directement versé sur votre compte bancaire dans les 14 jours suivant la validation du procédé. Maintenant, passons aux promotions plus spécifiques.En plus de l'offre de reprise, Microsoft a décidé de baisser les prix de ses Surface. Ainsi, jusqu'au 22 décembre prochain, vous pouvez bénéficier d'une réduction de -20% sur la gamme Surface accessible à l'achat depuis la boutique en ligne de la marque américaine. Pas de jaloux puisque tous modèles sont concernés par cette grosse ristourne qui vous permettra de réaliser de belles économies sur les appareils les plus onéreux.Ce n'est pas tout puisque le Microsoft Store dispose de quelques avantages des plus appréciables en cette période de Noël. Par exemple, la livraison est gratuite sur tous les produits (dont les fameux ordinateurs Surface). Si vous décidez de passer commande avant le 21 décembre à 8h59, vous serez livré dans les temps pour les festivités du 25 décembre. Vous pouvez aussi télécharger tous les logiciels nécessaires instantanément via la boutique et une équipe d'experts répondra à toutes vos questions sur votre achat le plus récent. Pour couronner le tout, d'autres promotions sont d'actualité et nous allons nous y pencher immédiatement.Il faut savoir que le Surface Pro 7 affiche un prix de départ à 779€. En effet, vous pouvez choisir de configurer l'appareil comme bon vous semble selon les critères de votre choix. Rappelons d'abord qu'il s'agit d'un ordinateur 2-en-1 qui peut basculer au format tablette à tout instant. Cette Surface est équipée d'un écran tactile 12,3 pouces (résolution 2736 x 1824 pixels) qui peut s'adapter automatiquement à l'éclairage ambiant. Sa construction est extrêmement fine et son poids plume de 771 grammes le rend facilement transportable. Enfin, les connectiques sont très complètes avec un port USB-C, un USB-A, une prise casque et bien plus encore.L'offre en vigueur vous permettra d'économiser jusqu'à 374,85€ sur le modèle le plus cher. Comme nous l'avons mentionné précédemment, les prix commencent à 779€ pour aller jusqu'à 2124,15€. La somme varie en fonction de la configuration qui peut être composée au maximum d'un processeur Intel Core i7 avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Ces 15% de réduction concernent donc toutes les configurations mais aussi l'ensemble des couleurs.Enfin, vous pouvez aussi opter pour un pack avantage Surface Pro 7 dès 947,99€. Il comprend un ordinateur 2-en-1, un clavier Type Cover, un abonnement d'un an à Office 365 et une extension de garantie valable pendant deux ans en option. Il est également possible d'ajouter d'autres accessoires également en promotion. En vous procurant tout cela via le pack, vous économiserez jusqu'à 430€.Pour cette dernière bonne affaire, nous sommes face à une remise de -15% sur l'ensemble des Surface Laptop 3 (toutes couleurs et configurations). Une fois encore, vous avez la possibilité de fabriquer l'appareil de vos rêves. L'écran tactile peut donc afficher une diagonale de 13,5 pouces ou 15 pouces. La légèreté est bien au rendez-vous puisque ce modèle ne pèse que 1265 grammes. Vous pourrez stocker des photos, des fichiers, naviguer sur le web avec une fluidité optimale ou encore profiter des ports USB-C et USB-A inclus.Si le prix de départ est fixé à 969€, il peut vite augmenter selon les composants sélectionnés par vos soins. Sur les exemplaires les plus chers (soit 1954,15€ pour le top du top) , les économies peuvent grimper jusqu'à 344,85€ (pensez à changer le coloris en cas de rupture de stock). La configuration peut aussi atteindre un écran 15 pouces, un processeur AMD Ryzen 7 3780U, 16 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage.À l'instar du Surface Pro 7, un pack avantage est disponible pour le Laptop 3. Il permet d'économiser 417€ en embarquant un abonnement d'un an à Office 365. Une extension de garantie de deux ans est proposée à option. Le prix de départ d'un tel pack est fixé à 1018€. C'est à vous de choisir la formule qui vous fera plaisir.Nous avons terminé avec ce très long bon plan au sujet des Surface Pro 7 et Laptop 3. Toutes les informations essentielles sont dans cet article mais n'hésitez pas à consulter la page de chaque produit pour obtenir des renseignements supplémentaires. Repassez régulièrement sur Clubic pour découvrir les meilleures promotions de Noël.