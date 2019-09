🔥 Xbox One S All digital 1 To + une manette offerte à 179,99€ au lieu de 229,99€

Xbox One S en promo chez Boulanger

Une Xbox tout en digital

Pour le moment, cette grosse réduction est uniquement valable chez Boulanger. Vous aurez donc la possibilité de retirer votre commande en magasin sous une heure (selon les stocks disponibles dans la ville concernée) ou bien d'être livré à domicile gratuitement. Le paiement en plusieurs fois est aussi d'actualité et vous aurez même 15 jours pour changer d'avis si jamais la console ne vous convient pas. Une garantie de deux ans pièces et main d'œuvre est de la partie. Enfin, une option facturée 49€ vous permettra d'être remboursé en cas de panne dans les trois ans. Bref, beaucoup de choix s'offrent à vous, alors choisissez ce que vous préférez.Dans le bundle concerné par cette promotion, nous retrouvons une console Xbox One S All Digital équipée d'un disque dur 1 To. Attention car cette machine est différente de la traditionnelle Xbox One. En effet, celle-ci ne possède pas de lecteur optique. Pour faire simple, les jeux sur Blu-ray ne pourront pas être lus. Vous devrez obligatoirement passer par la boutique en ligne de Microsoft pour les télécharger. Cette machine s'adresse donc aux joueurs qui possèdent une connexion internet robuste et rapide.Ce n'est pas tout puisque trois jeux en dématérialisé sont également offerts. Il s'agit de Forza Horizon 3, Minecraft et Sea of Thieves. Un abonnement Xbox Live Gold est obligatoire pour jouer en ligne mais soyez tranquille car un mois est offert via un code compris dans ce pack. En plus de la remise de 50€, une seconde manette officielle est généreusement proposée par Boulanger. Enfin, vous pourrez regarder des films en 4K-HDR via Netflix et Amazon Prime.Si la Xbox One S All Digital ne s'adresse pas forcément à tout le monde, elle n'en demeure pas moins une très bonne console. L'offre est extrêmement généreuse puisque trois jeux seront à vous et une manette en plus est du voyage. Avec son prix abordable, la machine de Microsoft a tout pour plaire. Enfin, des jeux très attendus débarqueront dans les mois qui viennent. Avec cette bonne affaire, vous serez prêt à les recevoir !