Xiaomi Redmi Note 8 à 145,72€ grâce au code GBNOTE805

Le Xiaomi Redmi Note 8 en vente flash chez Gearbest

Les caractéristiques du Xiaomi Redmi Note 8

Si vous avez raté le précédent deal sur le Redmi Note 8 , il est possible de vous rattraper avec cette vente flash sur Gearbest.Jusqu'à ce mercredi 30 octobre 2019 à 17 heures, le Xiaomi Redmi Note 8 est à 145,72 euros au lieu de 180,78 euros ; soit 35,06 euros de remise avec le code GBNOTE805. Afin d'éviter de payer des frais de port supplémentaires, nous vous conseillons de choisir le modesur site marchand. Grâce à ce mode de livraison, vous éviterez tous frais supplémentaires liés à la livraison, et vous recevrez votre produit sous 15 à 25 jours ouvrables à l'issue de votre achat.Le Xiaomi Redmi Note 8 disponible en bleu et dans sa version globale est équipé d'un écran de 6,3 pouces pour une résolution 2340 x 1080px, d'un processeur Qualcomm Snapdragon, de 3 Go de RAM, de 32 Go d'espace de stockage et d'une batterie de 4000 mAh avec charge rapide. Le cellulaire est équipé de l'OS MIUI 10.Enfin, pour la partie photo, le smartphone dispose d'une caméra arrière de 48,0MP + 8,0MP + 2,0MP + 2,0MP et d'une caméra frontale de 13.0MP.