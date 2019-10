Profitez du Xiaomi Redmi Note 8 en baisse de prix chez Cdiscount

Le Xiaomi Redmi Note 8 est en promo

Difficile de faire mieux à ce prix

En France, la boutique officielle de Xiaomi ne commercialise pas le Redmi Note 8. Seule la version Pro est disponible, mais elle est vendue au prix de 250 euros minimum, ce qui commence à faire une somme conséquente pour les petits budgets. Mais bonne nouvelle, Cdiscount propose le smartphone Redmi Note 8 standard. Et encore mieux, il est actuellement possible de l'acquérir à moindre prix, pour 179,99 euros. Le modèle proposé, en coloris gris, embarque 64 Go d'espace de stockage (extensible jusqu'à 256 Go via carte microSD).Comme d'habitude, Redmi (Xiaomi) propose un produit incroyable pour le tarif affiché. On a droit à un écran LCD de 6,3 pouces avec définition FHD+, waterdrop et protection Corning Gorilla Glass 5, un SoC Snapdragon 665 de milieu de gamme qui vient remplacer le vieillissant Snapdragon 660 qui équipait les anciens modèles, 4 Go de RAM et une batterie conséquente de 4000 mAh compatible recharge rapide 18W pour garantir une bonne autonomie. Au dos, on retrouve un quadruple capteur photo avec module principal 48 MP, ouverture f/1.8 et 0.8µm épaulé par un capteur ultra grand-angle 8 MP, f/2.2, 1.12µm, un objectif macro 2 MP, f/2.4, 1.75µm et un capteur de profondeur (ToF) 2 MP, f/2.4, 1.75µm. Une caméra frontale 13 MP et f/2.0 pour les selfies est bien présente.