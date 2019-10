Xiaomi Mi 9T Pro 4G 64GB à 337,88€ chez Gearbest

Le Xiaomi Mi 9T Pro en vente flash chez Gearbest

Les caractéristiques du Xiaomi Mi 9T Pro

Il ne vous reste plus que 4 jours à compter d'aujourd'hui pour vous procurer en vente flash le Xiaomi Mi 9T Pro. Habituellement vendu dans les alentours des 400€, vous pourrez acquérir le terminal pour 336,75€ sur le site Gearbest. Afin d'éviter de payer des frais de port supplémentaires, nous vous conseillons de choisir le modesur site marchand. Grâce à ce mode de livraison, vous éviterez tous frais supplémentaires liés à la livraison, et vous recevrez votre produit sous 15 à 25 jours ouvrables à l'issue de votre achat.Le Xiaomi Mi 9T Pro est équipé d'un écran AMOLED Full HD+ de 6,39 pouces pour une résolution 2340 x 1080px. Son processeur Qualcomm Snapdragon 855 appuyé par 6 Go de RAM vous permettra de lancer toutes les applications du Google Play Store sans broncher et il dispose d'un confortable stockage de 64 Go. Le cellulaire est équipé du système d'exploitation Android avec une surcouche MIUI 10. Sa batterie de 4000 mAh permettra au terminal de tourner dans le cadre d'une utilisation classique pendant plus de 13h avant de s'endormir. Pour la partie photo, le smartphone dispose d'une triple caméra arrière de 48,0MP + 13,0MP + 8,0MP et d'une caméra frontale de 20.0MP.