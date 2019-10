🔥 Xiaomi Mi Band 4 noir à 24,71€ avec le code GBBAND4MI

Un prix mini sur le Mi Band 4

À lire aussi : Bracelet connecté, notre comparatif

Connectez-vous à votre santé

Le site de vente en ligne Gearbest propose une nouvelle réduction sur ce bracelet connecté signé Xiaomi qui passe donc sous la barre des 25€. Pour accéder à ce bon prix, il vous faudra communiquer une combinaison très très secrète que nous vous dévoilons tout de suite. Voici donc le mystérieux code promo : GBBAND4MI. Ce-dernier est à révéler uniquement au moment oppurtun - c'est-à-dire dans la casé dédiée - avant de valider votre commande. Si la livraison prend au minimum une dizaine de jours ouvrables, elle a l'avantage indéniable d'être totalement gratuite. Ne tardez pas à profiter de cette offre car le nombre d'exemplaires disponible en stock est limité.Avec le bracelet connecté Mi Band 4 noir de la marque chinoise Xiaomi, vous pourrez faire un point sur vos capacités physiques. L'appareil vous permet en effet d'observer votre rythme cardiaque grâce à son moniteur de fréquence, mais vous aide également à surveiller la qualité de votre sommeil. Pour améliorer vos performances sportives, le bracelet connecté est idéal. Ergonomique, confortable et résistant à l'eau, il sera à vos côtés à chaque instant pour répertorier tous vos efforts. Ces résultats, vous pourrez ensuite les analyser à tête reposée et mettre en place la meilleure stratégie qui correspond à vos capacités et à vos objectifs.La batterie du Mi Band 4 possède une capacité de 135 mAh qui vous offrira une belle autonomie de 20 jours en veille. Son écran tactile d'une résolution de 240 x 120 pixels fait 0,95 pouces et bénéficie de la technologie OLED. Le bracelet de Xiaomi se connecte très rapidement et de manière efficace grâce au bluetooth 5.0.Le bracelet se porte au quotidien comme en séance d'entrainement et peut même vous accompagner sous l'eau. Il sera un allié fiable pour enregistrer tous vos progrès et entretenir l'élément le plus important pour atteindre vos objectifs : votre motivation.