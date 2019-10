🔥 Smartphone Xiaomi Mi 9T à 257,04€ au lieu de 342,91€

Le Xiaomi Mi 9T en vente flash

Les caractéristiques du téléphone

Vous avez donc jusqu'au samedi 19 octobre 2019 à 18 heures pour vous procurer en vente flash le Xiaomi Mi 9T dans un coloris bleu au prix de 257,04 euros au lieu de 342,91 euros, sur le site Gearbest. Pour éviter de payer des frais de port supplémentaires, il est conseillé de choisir le mode Priority Line du site marchand. En choisissant ce mode de livraison, vous recevrez votre produit sous 15 à 25 jours à l'issue de votre achat.Après avoir évoqué la vente flash, revenons-en aux principales caractéristiques du smartphone. Le Xiaomi Mi 9T est notamment équipé d'un écran de 6,39 pouces (résolution 2340 x 1080px), du processeur Snapdragon 730 Octa Core, du système d'exploitation mobile Android 9.0, d'une batterie de 4000 mAh, de 6 Go de RAM et de 64 Go d'espace disque.Pour la partie photo, le smartphone dispose d'une triple caméra arrière de 48.0MP + 13.0MP + 8.0MP et d'une caméra frontale de 20.0MP.Enfin, l'appareil intègre la technologie Wi-Fi afin de vous faire profiter d'une connexion sans fil à Internet. Il est aussi compatible Bluetooth 5.0, ce qui vous permet d'utiliser un kit piéton sans fil ou d'appairer votre smartphone à une enceinte.