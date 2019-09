🔥 Xiaomi Mi Band 4 smart bracelet à 32,74€ au lieu de 75,11€

Une remise de 56% !

Un bracelet ergonomique et performant

Nous nous rendons donc sur le site du e-commerçant chinois Gearbest pour vous faire profiter de cette vente flash inédite qui propose une remise de plus de 55% sur la jolie montre connectée Mi Band 4 smart de chez Xiaomi. Vous avez un peu moins d'une semaine pour bénéficier de cette belle promo. Attention néanmoins à ne pas la laisser filer, car on vous rappelle que lors des ventes flash, le nombre d'exemplaires en stock diminue plus rapidement.Sur Gearbest, les frais de port sont offerts, cependant le délai de livraison est assez important. Il faut en effet attendre au minimum 7 jours ouvrés avant d'espérer recevoir votre article.Le bracelet connecté Mi Band 4 de Xiaomi est doté de nombreux atouts, à commencer par son écran tactile de 0,95 pouces qui bénéficie de la technologie OLED. Ce-dernier affiche une agréable résolution de 240 x 120 pixels. L'appareil se connecte très rapidement et de manière stable grâce au Wi-Fi 5.0. Sa batterie atteint tout de même les 135 mAh, ce qui lui permet de tenir pas moins de 20 jours avant de faiblir.Vous pourrez porter ce bracelet Xiaomi pendant tous vos entraînements sportifs sans être gêné et sans craindre de l'abîmer. Il est en effet solide, ergonomique, résistant et il va même sous l'eau ! Vous pourrez ainsi mesurer les efforts fournis lors de vos séances de natation car il peut supporter une profondeur de 50 mètres sous l'eau.Les bracelets connectés sont des accessoires très utiles pour surveiller sa sédentarité, la fréquence de son rythme cardiaque ou encore la qualité de son sommeil. Le Mi Band 4 smart est un modèle alliant discrétion et performance, le tout à un prix très abordable grâce à cette vente flash !