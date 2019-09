🔥 Promotion sur les écouteurs Bluetooth Lenovo HT10 TWS

Les écouteurs HT10 de Lenovo en promo sur Gearbest

Un service complet

Si vous aimez les produits Lenovo, ce Bon Plan est fait pour vous. Les écouteurs Bluetooth HT10 TWS de la célèbre marque chinoise bénéficient en effet d'une remise de 29% sur le site de Gearbest. Les petits accessoires connectés et leur boitier de charge passent ainsi à 45,48€ au lieu de 63,67€. Comme c'est une vente flash, l'offre est limitée dans le temps, et celle-ci prend fin aujourd'hui à 18 h ! Il va donc falloir être réactif si vous êtes intéressé par ces écouteurs sans fil.Sur Gearbest, les prix sont bas mais le délai de livraison est assez long. Ainsi, les articles mettent au minimum 7 jours ouvrés avant d'arriver chez vous. Néanmoins, l'entreprise a la bonne idée d'offrir les frais de port. Vous n'aurez donc rien à débourser de plus que le montant du prix des écouteurs Lenovo.Les HT10 de Lenovo offrent tout ce qu'on attend d'une paire d'écouteurs Bluetooth. Ce sont des accessoires totalement sans fil (TWS) qui se connectent grâce à un Bluetooth 5.0. Ils offrent une qualité sonore très convaincante grâce à un bon codec audio, le codec apt-X HD. La technologie du son surround ainsi que l'amplification de classe D grimpant à 98 dB, contribuent eux-aussi à restituer un son très qualitatif.Chaque écouteur a une capacité de batterie de 60 mAh, ce qui correspond à une autonomie moyenne de 8 heures. En veille, les petits appareils peuvent tenir jusqu'à 200 heures avant d'être déchargés. Grâce au boitier de transport qui dispose d'une batterie de 800 mAh, l'autonomie totale des écouteurs sera de 50 heures.Pour faciliter l'utilisation de ces accessoires Bluetooth, Lenovo a choisi d'intégrer des commandes tactiles sur les écouteurs. Ils comprennent également un micro intégré qui vous permettra de répondre tranquillement à vos appels. Les écouteurs sont compatibles avec le service d'assistance vocale Siri, de la marque Apple, ainsi qu'avec le Google Assistant. Côté résistance à l'eau, ils répondent à la norme d'étanchéité IPX5.Ces écouteurs Bluetooth ont tout ce qu'il faut pour être les compagnons parfaits du quotidien !